У п’ятницю світло відключатимуть протягом доби обсягом від 2,5 до 4 груп одночасно, – "Укренерго"

Завтра, 21 листопада, в більшості регіонів України будуть діяти заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

В "Укренерго" додали, що аварійні знеструмлення, які раніше застосовувались у більшості регіонів, наразі скасовані. Для споживачів продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, вдень 20 листопада в Києві та більшості регіонів України запровадили екстрені відключення електроенергії.

Обмеження споживання електроенергії 20 листопада наступні: графіки погодинних відключень для побутових споживачів: із 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг; графіки обмеження потужності для промислових споживачів: із 00:00 до 23:59.

Що відомо про наслідки масованого обстрілу 19 листопада

Як повідомлялося, російські війська в ніч на 19 листопада випустили по Україні понад 470 дронів та 48 ракет різного типу – балістичні та крилаті. Зокрема, у Тернополі зафіксовано влучання у житлові девʼятиповерхівки, загинули 20 людей.

Ціллю масованого ракетно-дронового удару російських військ вранці 19 листопада стали об’єкти енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях, повідомили у Міненерго.

Зокрема, Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Крім того, Хмельницька та Рівненська АЕС були вимушені додатково знизити генерацію електроенергії через втрату частини ліній електропередачі.