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Новини Ринок електроенергії Відключення електроенергії
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В Україні максимально спростили умови для запуску виробництва електроенергії та тепла, – НКРЕКП

генератор,дніпропетровщина,чехія

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), максимально спростила умови для розвитку виробництва електричної та теплової енергії в умовах дії воєнного стану.

Відповідну постанову №1887 Нацкомісія ухвалила на засіданні 25 листопада, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно із цим документом:

  • скасовано необхідність отримувати ліцензію на діяльність з виробництва теплової енергії на когенераційних установках, якщо теплова енергія продається теплопостачальній організації за ціною, що не перевищує 50% одноставкового тарифу або 50% умовно-змінної частини двоставкового тарифу, який застосовується на теплову енергію для населення, встановленого для теплопостачальної організації;
  • зменшується кількість документів, що мають подаватися для отримання ліцензії з виробництва теплової енергії;
  • спрощується підтвердження готовності до експлуатації об’єктів електроенергетики (газопоршневих та газотурбінних установок, зокрема когенераційних, блочно-модульних котелень потужністю від 1 МВт та більше): достатньо надання копії протоколу комплексних випробувань або іншого документа, передбаченого рішенням Кабміну.

"Таким чином, НКРЕКП продовжує спрощувати умови для подальшого розвитку генерації, що сприятиме залученню додаткових інвестицій у енергетичний сектор, посиленню стійкості енергосистеми та зміцненню енергетичної безпеки України в умовах воєнного стану", – зазначається у повідомленні.

У Нацкомісії також нагадали, що для забезпечення прискореного розвитку розподіленої генерації вже ухвалено низку рішень. Однак у професійних колах "періодично порушується питання" щодо можливих труднощів під час реалізації процедур приєднання нових генеруючих одиниць до інженерно-технічних мереж. Тому НКРЕКП просить учасників ринку надати офіційні звернення, які б містили конкретні приклади таких проблем.

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Як повідомлялось, за даними "Укренерго", потужність встановлених в Україні газотурбінних та газопоршневих установок за рік зросла на 270%. Це посилює резерви на випадок пошкоджень генерації та підготовку до опалювального сезону.

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опалення (624) електроенергія (4688) НКРЕКП (1455) опалювальний сезон (1240)
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херня що пройшло 4 роки, добре що запустили, акумулятори та інвертори - ціна космос.
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26.11.2025 09:40 Відповісти
партєйний документ минулого сторіччя - скасовується, зменшується, спрощується...
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26.11.2025 11:18 Відповісти
т.е. работайте, делайте установки, покупайте топливо, мы у вас конечно все купим, а населению продадим в раза дороже (50% вечной надбавки за тяжелую работу над постановой). еще лицензии и докУменты отдельно не забываем оплачивать.
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26.11.2025 11:44 Відповісти
максимально спростили це знизили відкат з 15 до 10 відсотків?
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26.11.2025 12:54 Відповісти
Милостиво дозволили вкласти свої кошти і працювати в мінус, геніально.
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26.11.2025 13:48 Відповісти
Тільки зараз???
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26.11.2025 13:58 Відповісти

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