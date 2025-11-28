Славутич обесточен в результате вражеского обстрела объекта критической инфраструктуры, - облэнерго

В Славутиче Киевской областипроизошло отключение электроснабжения из-за вражеских атак.

Об этом сообщает "Черниговоблэнерго".

"Уважаемые потребители! В результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области", - говорится в сообщении.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Отмечается, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.