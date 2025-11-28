РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11521 посетитель онлайн
Новости Атака шахедов на Киевщину Удары по энергетике
664 2

Славутич обесточен в результате вражеского обстрела объекта критической инфраструктуры, - облэнерго

Славутич обесточен из-за обстрела

В Славутиче Киевской областипроизошло отключение электроснабжения из-за вражеских атак.

Об этом сообщает "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Уважаемые потребители! В результате обстрела из-за повреждения энергообъекта без электроснабжения остался город Славутич Киевской области", - говорится в сообщении.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в энергосистеме: сокращена продолжительность отключений, - Минэнерго

Отмечается, что как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

Автор: 

Киевская область (4464) обстрел (30665) энергетика (2858) Славутич (27) отключение света (540) Вышгородский район (39)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це мирна угода така.
показать весь комментарий
28.11.2025 20:12 Ответить
Приємно читати новини ,коли добрі безпілотники щось там вразили в москалів.Але чому одночасно в тому місті не зникло світло ?(Ну логічно : попалив саратавскій нпз і пропало світло))нікого не прислали гасити,бо світла не було й не до того,бо колапс руху траснпорту ,опалення і т.д.
показать весь комментарий
28.11.2025 20:32 Ответить
 
 