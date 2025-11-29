РУС
Атака беспилотников на Киев
7 525 33

Массированная атака РФ на Киев: пятеро пострадавших, среди - них ребенок, повреждены дома (обновлено)

взрывы, дым

В ночь на субботу, 29 ноября, в результате атаки российских дронов в Киеве зафиксировано повреждение жилого дома.

Об этом сообщил в телеграме глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

"На данный момент имеем последствия российской атаки в двух локациях - в Дарницком и Шевченковском районах. Среди прочего, есть повреждения жилого многоэтажного дома. Детали уточняем", - говорится в сообщении.

Ткаченко призвал жителей столицы не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Враг атакует ракетами

В 00:59 ВС сообщили о скоростной цели на Киев.

"Враг в очередной раз устроил комбинированную атаку на столицу, работает ПВО", - сообщил Ткаченко в 01:00.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызовах медиков в Шевченковский и Дарницкий районы Киева.

Обновленная информация

В 01:21 Ткаченко сообщил:

"Поступает информация, что в результате атаки в Шевченковском районе травмирован ребенок. Уточняем. Также в результате атаки поврежден жилой дом и автомобили киевлян в Соломенском районе".

"В Соломенском районе, в результате падения обломков, возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома", - сообщил Кличко в 01:23.

Также в Соломенском районе горит частный дом.

"Есть вызов медиков еще на одну локацию в этом районе", – сообщил Кличко в 01:28.

"Вызов медиков еще по одному адресу в Шевченковском районе столицы, а также в Святошинском районе.
Бригады следуют", - сообщил Кличко в 01:38.

"В результате атаки у нас есть информация о, по меньшей мере, 6 локациях с повреждениями в разных районах города. Это жилая инфраструктура – ​​многоэтажные дома и частный сектор. Есть пострадавшие", – сообщил Ткаченко в 01:40.

Обновление

В 01:50 Кличко сообщил:

  • В Святошинском районе - попадание обломков в подъезд трехэтажного жилого дома.
  • В Дарницком районе обломки упали на кровлю двухэтажного здания.
  • В Шевченковском районе, в результате падения обломков на 14-этажный дом, горят квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар локализовали.
  • В Соломенском районе, в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом, произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажа. Повреждены машины во дворе. Также в Соломенском районе обломки упали на крышу 17-этажного дома. Предварительно - без пожара. Пылает дом в частном секторе. Экстренные службы работают на местах.

"Уже четверо пострадавших в столице. Одного из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте", – сообщил он в 01:54.

Обновление

В 02:14 Кличко сообщил, что в результате вражеской атакты уже пятеро пострадавших в столице. Двоих из них, в частности, одного ребенка, медики госпитализировали.

Атака дронов

Напомним, что вечером 28 ноября продолжалась российская атака беспилотниками на территорию Украины.

Читайте также: Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

беспилотник Киев
+17
Окупанти *********** самі гадять Українцям та ще і КабМіндічі зеленського, перед своєю смертю!!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
29.11.2025 01:21
+12
Я ці розмови про "криза на наступний рік" читаю вже років з 10 і вона ніяк не настає.
29.11.2025 01:34
+10
Щось за регулярністю атак на Київ не дуже схоже щоб у кацапів були якісь економічні проблеми, і вони економили дуже недешеву далекобійну зброю.
29.11.2025 01:24
29.11.2025 01:21
Австрія! Відень! Кава!
Es lebe Österreich!
29.11.2025 02:28
Єрмак! Міндічь! Хламідія!
29.11.2025 02:44
God Bless America!
29.11.2025 02:47
Сша наш вічний боржник за будапештський меморандум. А я в Україні, маня
29.11.2025 05:54
ти в кацапині, ваня.
29.11.2025 09:04
Героям слава!!
29.11.2025 01:24
29.11.2025 01:24
екноміка - штука дуже інерційна, рецессія там тільки почалась, криза неплатежів накриє їх тільки у наступному році.
З онкологією теж можно деякий час ходити, і навіть бігти.
29.11.2025 01:32
29.11.2025 01:34
Що Ви хочете почути від патріботів?
29.11.2025 02:30
міньдіч перелогінся
29.11.2025 05:40
криза вже давно, а конкретні явища в економиці рф будуть проявлятись поступово і у певному порядку (про це більш докладно мають уявлення люди з економічною освітою). У совку кризу у 70-х роках теж майже ніхто не бачив, а вона вже була, і срср вже десяток років жив з цією "онкологією", аж поки вже у 80-х більшість розумних людей побачили всі "метастази" у совєцькій системи, вже на кінцевій "онкологічній" стадії. От саме зараз рф знаходиться на тій стадії срср яка називається "війна в афганістані", і якщо недолугі американці не сциконуть і знов не почнуть рятувати расєю, то це утворення знов частково підрозвалиться в черговий раз. Такі історичні процеси по своїм термінам співмірні із середньою тривалістю людського життя, і якщо ви народились ще у совку, то вам випала за ваше життя рідкісна удача двічі побачити чергову дезінтеграцію найбільшої континентальної імперії.
Тому треба розуміти, що не те що історичні, а навіть екномічні процеси у такій великій по розміру країні як рф, яка має ще і зовнішню підримку, аж ніяк не співмірні з тривалістю свідомого життя людини. Це тільки одноденні гупі тіпа артьомки уявляють собі побудову української державності як "прастиє рєшєнія на стадіонє".
Тому треба розуміти, що не те що історичні, а навіть екномічні процеси у такій великій по розміру країні як рф, яка має ще і зовнішню підримку, аж ніяк не співмірні з тривалістю свідомого життя людини. Це тільки одноденні гупі тіпа артьомки уявляють собі побудову української державності як "прастиє рєшєнія на стадіонє".
29.11.2025 03:54
А в цій економічній науці, яка порівнює планову економіку СССР і ринкову російську - не вказано як близько Україна нагадуватиме Афганістан після повномасштабної війни тривалістю в свідоме життя людини?
29.11.2025 06:05
так, частина окупованої теріторії України вже виглядає гірше Афганістана. Ви просто цього не помітили. І там вже подорослішало покоління, у якого половина свідомого життя точно пройде у тому "афганістані".
29.11.2025 06:11
Якщо наслідки війни для України помітні вже тут і зараз, в той час як видимі наслідки війни для Росії треба чекати все свідоме життя - то мимоволі згадується прислів'я про худого і товстого, які разом худнуть.
29.11.2025 06:29
наслідки війни однаково погані для обидвох сторін, як економічні, так і демографічні, але у нас є дві важливі відмінності від рф - ми не дезінтегруємось, бо ми унітарна держава, і ми приречені бути довгий іторичний період фронтіром демократичної Європи, яка буде вимушена заради свого виживання нас підтримувати.
А наслідки будь чого можуть мати довготривалий вплив на життя не тільки ваше, а навіть і на життя ваших онуків. Навіть наслідки того, що хтось https://www.youtube.com/shorts/n9aEMH-Lp6A не там галочку поставив.
29.11.2025 06:43
Та ні, не однакові. Країна яка багатша, має кращу зброю, більше населення, вищий коефіцієнт народжуваності, є більш привабливою для мігрантів, а головне - веде війну на чужій території, а не на своїй - війну переживає краще. І чим довше йде війна - тим більш помітною стає ця різниця.
Інша країна в кращому випадку перетворюється на аналог Афганістану або Палестини - і тільки якщо місцеве населення здатне плодитись на руїнах.
29.11.2025 07:09
щодо народжуваності, то вам https://www.youtube.com/watch?v=OsW0O8ZLycU сюди, тут докладно про російську демографію. а про однакові наслідки - так це я ще і помякшив ситуацію по відношення до рф. Чи вас вже наші чиновники почали попереджати про введення навесні продовольчих карток? Чи може в уряді України обговорюють введення влітку відрахувань у ПЦУ десятини з кожного громадянина незалежно від його віросповідання. або навіть якщо він атеіст?
І перестаньте дивитись усіляку ***** у тєлєграмі, бо від вашої депресії просто тхне свіжелакованими матрьошками. Побережіть своє психологічне здоров'я.
І перестаньте дивитись усіляку ***** у тєлєграмі, бо від вашої депресії просто тхне свіжелакованими матрьошками. Побережіть своє психологічне здоров'я.
29.11.2025 07:22
Всі вищеперераховані наслідки стагнації російської економіки - це просто дитячі забави у порівнянні з тим, що переживає Україна.
А найцікавіше що це знову лише прогнози на майбутнє в стилі "2-3 тижні", які закінчуються чим - правильно, новими позитивними прогнозами.
29.11.2025 08:11
я не штатний психолог форуму Цензора, і у нас все ж таки яка-ніяка демократія, тому кожний має право падати у свою безодню депресії, утримувати вас від цього ніхто не повинен, і не буде. Ви маєте повне право слухати арєстовічєй про 2-3 тижні, і використовувати це ще років три як аргумент, бо по цих пір (можливо) не можете змиритись з розчаруванням щодо нездійснення цього недолугого прогнозу. Краще вже читайте статистику ЦНАКПа, там більше правди.
29.11.2025 08:29
Urs
У совку в 70-ті був тотальний дефіцит практично на все. То хіба не криза?
29.11.2025 06:09
читаємо мій кометар вище ще раз повільніше - "У совку кризу у 70-х роках теж майже ніхто не бачив, а вона вже була"
29.11.2025 06:17
29.11.2025 09:11
Проси рають всі свої запаси, включаючи золотовалютні і залазять в борги.
29.11.2025 01:33
Международные резервы больше 700 млрд. Золото - 300 млрд. Фнб ликвидная часть просела аж на 50 млрд....за три года.
29.11.2025 02:20
Центральний банк Росії змушений продавати золоті резерви, щоб покрити бюджет і підтримати рубль.
До 2025 року ЦБР ніколи не продавав своє золото комерційним учасникам ринку, отримуючи його лише через Міністерство фінансів для збільшення резервів. Але оскільки Національний фонд добробуту країни побачив зменшення своїх ліквідних активів з 113,5 мільярда доларів у 2022 році до 51,6 мільярда доларів у 2025 році - а золоті запаси фонду впали на 57% з 405,7 тонн до 173,1 тонни - центральний банк не має іншого виходу, як продавати свої резерви.
Загальні золото-і валютні резерви Росії станом на 14 листопада становили 734,1 мільярда доларів.
29.11.2025 04:32
Загальні золото-і валютні резерви Росії - 734,1 млрд длр 🙃
29.11.2025 04:52

29.11.2025 02:15 Ответить
Коли небуде що жерти - болотяне почнуть гавкати..
29.11.2025 02:37 Ответить
Уявляю курс ****** після таких мувів 😆
29.11.2025 02:45 Ответить
Я чекаю, коли вони почнуть жерти лебеду, бересту..мій дідусь родичів цих тварюк вивозив через Ладогу на полуторці..зараз на тому світі фігіє й проклинає.
29.11.2025 02:36 Ответить
УВАГА!
Urs - позитивний блогер.
29.11.2025 07:46 Ответить
 
 