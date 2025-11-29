Массированная атака РФ на Киев: пятеро пострадавших, среди - них ребенок, повреждены дома (обновлено)
В ночь на субботу, 29 ноября, в результате атаки российских дронов в Киеве зафиксировано повреждение жилого дома.
Об этом сообщил в телеграме глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"На данный момент имеем последствия российской атаки в двух локациях - в Дарницком и Шевченковском районах. Среди прочего, есть повреждения жилого многоэтажного дома. Детали уточняем", - говорится в сообщении.
Ткаченко призвал жителей столицы не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.
Враг атакует ракетами
В 00:59 ВС сообщили о скоростной цели на Киев.
"Враг в очередной раз устроил комбинированную атаку на столицу, работает ПВО", - сообщил Ткаченко в 01:00.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызовах медиков в Шевченковский и Дарницкий районы Киева.
Обновленная информация
В 01:21 Ткаченко сообщил:
"Поступает информация, что в результате атаки в Шевченковском районе травмирован ребенок. Уточняем. Также в результате атаки поврежден жилой дом и автомобили киевлян в Соломенском районе".
"В Соломенском районе, в результате падения обломков, возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома", - сообщил Кличко в 01:23.
Также в Соломенском районе горит частный дом.
"Есть вызов медиков еще на одну локацию в этом районе", – сообщил Кличко в 01:28.
"Вызов медиков еще по одному адресу в Шевченковском районе столицы, а также в Святошинском районе.
Бригады следуют", - сообщил Кличко в 01:38.
"В результате атаки у нас есть информация о, по меньшей мере, 6 локациях с повреждениями в разных районах города. Это жилая инфраструктура – многоэтажные дома и частный сектор. Есть пострадавшие", – сообщил Ткаченко в 01:40.
Обновление
В 01:50 Кличко сообщил:
- В Святошинском районе - попадание обломков в подъезд трехэтажного жилого дома.
- В Дарницком районе обломки упали на кровлю двухэтажного здания.
- В Шевченковском районе, в результате падения обломков на 14-этажный дом, горят квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар локализовали.
- В Соломенском районе, в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом, произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажа. Повреждены машины во дворе. Также в Соломенском районе обломки упали на крышу 17-этажного дома. Предварительно - без пожара. Пылает дом в частном секторе. Экстренные службы работают на местах.
"Уже четверо пострадавших в столице. Одного из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте", – сообщил он в 01:54.
Обновление
В 02:14 Кличко сообщил, что в результате вражеской атакты уже пятеро пострадавших в столице. Двоих из них, в частности, одного ребенка, медики госпитализировали.
Атака дронов
Напомним, что вечером 28 ноября продолжалась российская атака беспилотниками на территорию Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
Es lebe Österreich!
З онкологією теж можно деякий час ходити, і навіть бігти.
Тому треба розуміти, що не те що історичні, а навіть екномічні процеси у такій великій по розміру країні як рф, яка має ще і зовнішню підримку, аж ніяк не співмірні з тривалістю свідомого життя людини. Це тільки одноденні гупі тіпа артьомки уявляють собі побудову української державності як "прастиє рєшєнія на стадіонє".
А наслідки будь чого можуть мати довготривалий вплив на життя не тільки ваше, а навіть і на життя ваших онуків. Навіть наслідки того, що хтось https://www.youtube.com/shorts/n9aEMH-Lp6A не там галочку поставив.
Інша країна в кращому випадку перетворюється на аналог Афганістану або Палестини - і тільки якщо місцеве населення здатне плодитись на руїнах.
І перестаньте дивитись усіляку ***** у тєлєграмі, бо від вашої депресії просто тхне свіжелакованими матрьошками. Побережіть своє психологічне здоров'я.
А найцікавіше що це знову лише прогнози на майбутнє в стилі "2-3 тижні", які закінчуються чим - правильно, новими позитивними прогнозами.
У совку в 70-ті був тотальний дефіцит практично на все. То хіба не криза?
До 2025 року ЦБР ніколи не продавав своє золото комерційним учасникам ринку, отримуючи його лише через Міністерство фінансів для збільшення резервів. Але оскільки Національний фонд добробуту країни побачив зменшення своїх ліквідних активів з 113,5 мільярда доларів у 2022 році до 51,6 мільярда доларів у 2025 році - а золоті запаси фонду впали на 57% з 405,7 тонн до 173,1 тонни - центральний банк не має іншого виходу, як продавати свої резерви.
Загальні золото-і валютні резерви Росії станом на 14 листопада становили 734,1 мільярда доларів.
Urs - позитивний блогер.