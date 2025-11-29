Массированная атака РФ на Киев: пятеро пострадавших, среди - них ребенок, повреждены дома (обновлено)

В ночь на субботу, 29 ноября, в результате атаки российских дронов в Киеве зафиксировано повреждение жилого дома.

Об этом сообщил в телеграме глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

"На данный момент имеем последствия российской атаки в двух локациях - в Дарницком и Шевченковском районах. Среди прочего, есть повреждения жилого многоэтажного дома. Детали уточняем", - говорится в сообщении.

Ткаченко призвал жителей столицы не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Враг атакует ракетами

В 00:59 ВС сообщили о скоростной цели на Киев.

"Враг в очередной раз устроил комбинированную атаку на столицу, работает ПВО", - сообщил Ткаченко в 01:00.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о вызовах медиков в Шевченковский и Дарницкий районы Киева.

Обновленная информация

В 01:21 Ткаченко сообщил:

"Поступает информация, что в результате атаки в Шевченковском районе травмирован ребенок. Уточняем. Также в результате атаки поврежден жилой дом и автомобили киевлян в Соломенском районе".

"В Соломенском районе, в результате падения обломков, возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома", - сообщил Кличко в 01:23.

Также в Соломенском районе горит частный дом.

"Есть вызов медиков еще на одну локацию в этом районе", – сообщил Кличко в 01:28.

"Вызов медиков еще по одному адресу в Шевченковском районе столицы, а также в Святошинском районе.

Бригады следуют", - сообщил Кличко в 01:38.

"В результате атаки у нас есть информация о, по меньшей мере, 6 локациях с повреждениями в разных районах города. Это жилая инфраструктура – ​​многоэтажные дома и частный сектор. Есть пострадавшие", – сообщил Ткаченко в 01:40.

Обновление

В 01:50 Кличко сообщил:

В Святошинском районе - попадание обломков в подъезд трехэтажного жилого дома.

В Дарницком районе обломки упали на кровлю двухэтажного здания.

В Шевченковском районе, в результате падения обломков на 14-этажный дом, горят квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар локализовали.

В Соломенском районе, в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом, произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажа. Повреждены машины во дворе. Также в Соломенском районе обломки упали на крышу 17-этажного дома. Предварительно - без пожара. Пылает дом в частном секторе. Экстренные службы работают на местах.

"Уже четверо пострадавших в столице. Одного из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте", – сообщил он в 01:54.

Обновление

В 02:14 Кличко сообщил, что в результате вражеской атакты уже пятеро пострадавших в столице. Двоих из них, в частности, одного ребенка, медики госпитализировали.

Атака дронов

Напомним, что вечером 28 ноября продолжалась российская атака беспилотниками на территорию Украины.

