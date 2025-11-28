1 059 2
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 28 ноября продолжается российская атака беспилотниками на территорию Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда двигались вражеские дроны?
БпЛА из Харьковщины курсом на Полтавщину, - сообщалось в 19:42.
БпЛА на Сумщине, курс в Новгород-Северский район Черниговщины, - сообщалось в 20:13.
БпЛА в направлении г. Харьков, - сообщалось в 20:20.
БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы, - сообщалось в 20:26.
БпЛА в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный, - сообщалось в 20:41.
БпЛА из Сумщины курсом на Полтавщину, - сообщалось в 20:52.
Ввечері у "чорну пятницю" Росія завдала ракетної атаки "Кинджалами" по місту Старокостянтинів у Хмельницькій області, підтвердили Повітряні сили ЗСУ.
Перед цим по всій Україні оголосили про ракетну небезпеку в зв'язку зі злетом у повітря МіГ-31К.
"Все що пустили - все летить до Старкона", - написав канал "Николаевский Ваньок", телеграм-канал, де за рухом ракет і дронів стежать понад два мільйони українців.
Повітряні сили повідомили про щонайменше дві ракети, які атакували Старокостянтинів чи Старкон, як його скорочено називають.
"Ваньок" пише про щонайменше три балістичні ракети "Кинджали".
Усе через спуфінг - підміну навігаційних сигналів, через яку ракета "вважає", що рухається правильно, хоча насправді постійно відхиляється.
Старокостянтинів, розташований на заході України, має стратегічне значення для оборони та авіації України. Там розташована одна з найбільш обладнаних авіабаз у країні.
Через це Росія регулярно атакує Старокостянтинів усіма можливими засобами ураження - від шахедів до "Кинджалів".
"Майже 460 російських ударів було по Старкону за час цієї війни - місто героїчно витримує".