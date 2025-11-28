РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10050 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
1 059 2

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 28 ноября продолжается российская атака беспилотниками на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда двигались вражеские дроны? 

БпЛА из Харьковщины курсом на Полтавщину, - сообщалось в 19:42.

БпЛА на Сумщине, курс в Новгород-Северский район Черниговщины, - сообщалось в 20:13.

БпЛА в направлении г. Харьков, - сообщалось в 20:20.

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы, - сообщалось в 20:26.

БпЛА в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный, - сообщалось в 20:41.

БпЛА из Сумщины курсом на Полтавщину, - сообщалось в 20:52.

Смотрите также: Враг атаковал Украину баллистической ракетой и 72 беспилотниками: ПВО уничтожила 63 БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (4578) атака (761) Воздушные силы (2812)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
BBC

Ввечері у "чорну пятницю" Росія завдала ракетної атаки "Кинджалами" по місту Старокостянтинів у Хмельницькій області, підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

Перед цим по всій Україні оголосили про ракетну небезпеку в зв'язку зі злетом у повітря МіГ-31К.

"Все що пустили - все летить до Старкона", - написав канал "Николаевский Ваньок", телеграм-канал, де за рухом ракет і дронів стежать понад два мільйони українців.

Повітряні сили повідомили про щонайменше дві ракети, які атакували Старокостянтинів чи Старкон, як його скорочено називають.

"Ваньок" пише про щонайменше три балістичні ракети "Кинджали".
показать весь комментарий
28.11.2025 22:40 Ответить
Oстаннім часом українські військові також навчились збивати з маршруту ці ракети - замість точно влучити в ціль, "Кинджали" все частіше падають у порожніх полях.

Усе через спуфінг - підміну навігаційних сигналів, через яку ракета "вважає", що рухається правильно, хоча насправді постійно відхиляється.

Старокостянтинів, розташований на заході України, має стратегічне значення для оборони та авіації України. Там розташована одна з найбільш обладнаних авіабаз у країні.

Через це Росія регулярно атакує Старокостянтинів усіма можливими засобами ураження - від шахедів до "Кинджалів".
"Майже 460 російських ударів було по Старкону за час цієї війни - місто героїчно витримує".
показать весь комментарий
28.11.2025 22:43 Ответить
 
 