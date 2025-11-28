Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Вечером 28 ноября продолжается российская атака беспилотниками на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда двигались вражеские дроны?

БпЛА из Харьковщины курсом на Полтавщину, - сообщалось в 19:42.

БпЛА на Сумщине, курс в Новгород-Северский район Черниговщины, - сообщалось в 20:13.

БпЛА в направлении г. Харьков, - сообщалось в 20:20.

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы, - сообщалось в 20:26.

БпЛА в Корюковском районе Черниговской области, курс юго-западный, - сообщалось в 20:41.

БпЛА из Сумщины курсом на Полтавщину, - сообщалось в 20:52.

