Враг атаковал Украину баллистической ракетой и 72 беспилотниками: ПВО уничтожила 63 БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

С вечера 27 ноября российские захватчики атаковали территорию Украины баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым и 72 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

