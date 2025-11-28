РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10992 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
493 1

Враг атаковал Украину баллистической ракетой и 72 беспилотниками: ПВО уничтожила 63 БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

С вечера 27 ноября российские захватчики атаковали территорию Украины баллистической ракетой Искандер-М с ВОТ АР Крым и 72 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Результат работы ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 9 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Искандер и дроны РФ атаковали Украину, ПВО сбила большинство БПЛА

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский пилот истребителя Mirage сбил крылатую ракету Х-101 во время массированной атаки. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (4575) Воздушные силы (2811) баллистические ракеты (478) Шахед (1679) Искандер (6)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли вже Україна буде атакувати підорашку балістичною ракетою???
показать весь комментарий
28.11.2025 09:28 Ответить
 
 