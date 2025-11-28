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Новини Результат роботи ППО
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Ворог атакував Україну балістичною ракетою та 72 безпілотниками: ППО знищила 63 БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

З вечора 27 листопада російські загарбники атакували територію України балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим та 72-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних сил ЗСУ.

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"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Результат роботи ППО

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Іскандер і дрони РФ атакували Україну, ППО збила більшість БпЛА

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5954) Повітряні сили (3462) балістичні ракети (604) Шахед (2259) Іскандер (18)
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Коли вже Україна буде атакувати підорашку балістичною ракетою???
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28.11.2025 09:28 Відповісти
 
 