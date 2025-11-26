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Український пілот винищувача Mirage збив крилату ракету Х-101 під час масованої атаки. ВIДЕО

Кадри перехоплення російської крилатої ракети Х-101, які раніше не публікувалися, оприлюднили Повітряні Сили ЗС України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український пілот на французькому винищувачі Mirage 2000 збив одну з крилатих ракет під час однієї з масованих атак країни-терориста.

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Раніше повідомлялося, що український пілот МіГ-29 виконав бойові маневри та ухилився від російської ракети "повітря-повітря".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ефективність збиття ракет та дронів – 98%": Повітряні сили показали французький Mirage 2000 в дії. ВIДЕО

Автор: 

крилаті ракети (1122) знищення (10308) атака (1617) повітряний простір України (22) Повітряні сили (3458) пілот (127)
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Топ коментарі
+41
СЛАВА ЗСУ!!!
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26.11.2025 21:32 Відповісти
+36
молодець
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26.11.2025 21:25 Відповісти
+22
Маневр правильний! ПУСК! І нафіг в сторону - щоб не потрапити в уламки! Респект!
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26.11.2025 21:35 Відповісти
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молодець
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26.11.2025 21:25 Відповісти
чому ракету на Тернопіль не збили, вона пролетіла майже всю територію України? Чого не вистачило? Де були всі літаки?
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27.11.2025 05:40 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!!!
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26.11.2025 21:32 Відповісти
Маневр правильний! ПУСК! І нафіг в сторону - щоб не потрапити в уламки! Респект!
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26.11.2025 21:35 Відповісти
Плюс, він атакував крилату ракету згори вниз, що також додатково уберігає від уламків.
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26.11.2025 21:53 Відповісти
на фоні землі складніше бачити ціль - але і пілот , і літак і його озброєння все це перетворили в перемогу!
Головне - результат!!!
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26.11.2025 21:57 Відповісти
Он никуда не маневрировал вообще. Ракета сразу после пуска в сторону ушла. Судя по всему у нее очень широкий радиус захвата. Так что не обязательно тупо лететь на цель, это не вторая мировая.
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26.11.2025 23:20 Відповісти
а, можливо, пуск виконаний на перевантаженні під час віражу...
Пропоную дочекатися пояснень пілота - але після польоту!
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26.11.2025 23:23 Відповісти
Саме те, що багато хто каже: "партнери" не дають зброю по-справжньому, а лише випробують окремі зразки, мов на полігоні. Отже, в цьому випадку, щодо конкретно Х-101 вони можуть бути цілком спокійні: міражей з пілотами в них більш ніж достатньо, ракет повітря-повітря також, зараз перевірили - це працює.
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26.11.2025 21:45 Відповісти
Лише би Україна не перетворилася на полігон по випробувань озброєння - краще потім досвідом поділитися!!!
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26.11.2025 21:58 Відповісти
вже є
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26.11.2025 23:07 Відповісти
Дуже гарно. Респект. Слава Повітряним Силам України! 💙💛
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26.11.2025 22:30 Відповісти
100% пілот французького походження
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26.11.2025 23:50 Відповісти
Крилата ракета - не складна ціль для винищувача, там достатньо ракети з тепловим наведенням типу Mica IR або R550 magic. Коли атакували Ізраіль іранці, всі крилаті ракети і дрони позбивали ще над Іорданією і Сирією, нічого не долетіло.
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26.11.2025 23:54 Відповісти
Дуже влучно, но якийсь вибух слабкий, то дійсно була Х-101, вагою 2400кг з них 960кг вибухівки?
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27.11.2025 00:17 Відповісти
При сбитии не часто боеголовка детонирует
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27.11.2025 00:43 Відповісти
Я чому написав, тому що х-101 великий огірок, но на відео Я його не розгледів, можливо то дрон був? Й питання спєцам, якщо це була дійсно ракєта кідарська Й вона б здетонувала при влучанні нашої ракєти які наслідки для нашого літака ймовірні при такому близькому вибуху?
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27.11.2025 18:35 Відповісти
постріл майже впритул...це так треба?
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27.11.2025 01:20 Відповісти
 
 