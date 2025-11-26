Український пілот винищувача Mirage збив крилату ракету Х-101 під час масованої атаки. ВIДЕО

Кадри перехоплення російської крилатої ракети Х-101, які раніше не публікувалися, оприлюднили Повітряні Сили ЗС України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український пілот на французькому винищувачі Mirage 2000 збив одну з крилатих ракет під час однієї з масованих атак країни-терориста.

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Раніше повідомлялося, що український пілот МіГ-29 виконав бойові маневри та ухилився від російської ракети "повітря-повітря".

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