Український пілот винищувача Mirage збив крилату ракету Х-101 під час масованої атаки. ВIДЕО
Кадри перехоплення російської крилатої ракети Х-101, які раніше не публікувалися, оприлюднили Повітряні Сили ЗС України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український пілот на французькому винищувачі Mirage 2000 збив одну з крилатих ракет під час однієї з масованих атак країни-терориста.
Раніше повідомлялося, що український пілот МіГ-29 виконав бойові маневри та ухилився від російської ракети "повітря-повітря".
Топ коментарі
+41 Грицько Злий
показати весь коментар26.11.2025 21:32 Відповісти Посилання
+36 Sadberry
показати весь коментар26.11.2025 21:25 Відповісти Посилання
+22 Luk Viktor
показати весь коментар26.11.2025 21:35 Відповісти Посилання
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Пропоную дочекатися пояснень пілота - але після польоту!