Український пілот МіГ-29 виконав бойові маневри та ухилився від російської ракети "повітря-повітря". ВIДЕО

Український пілот МіГ-29 зафільмував кадри протиракетних маневрів під час свого бойового вильоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, при виході на бойовий курс з відстані близько 45 кілометрів у напрямку літака з російського винищувача була випущена ракета класу "повітря–повітря".

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Пілот майстерно виконав маневри та ухилився від влучання.

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