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Український пілот МіГ-29 виконав бойові маневри та ухилився від російської ракети "повітря-повітря". ВIДЕО
Український пілот МіГ-29 зафільмував кадри протиракетних маневрів під час свого бойового вильоту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, при виході на бойовий курс з відстані близько 45 кілометрів у напрямку літака з російського винищувача була випущена ракета класу "повітря–повітря".
Пілот майстерно виконав маневри та ухилився від влучання.
Топ коментарі
+22 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар24.11.2025 22:21 Відповісти Посилання
+21 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар24.11.2025 22:24 Відповісти Посилання
+18 Володимир Р.
показати весь коментар24.11.2025 23:06 Відповісти Посилання
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Але ржуще бидлостадо вирішило "сдєлать всєхь вмєсьтє" !
Друге: "люди" виявились такими, що їм і "по губам" - забагато.
Трете: чим ми тоді відрізняємось від московитів, якщо ми чекаємо,
що прийде хороший дядя (президент, чи цар), і зробить нам добре !?
респект таким пацанам!!!