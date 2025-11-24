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Український пілот МіГ-29 виконав бойові маневри та ухилився від російської ракети "повітря-повітря". ВIДЕО

Український пілот МіГ-29 зафільмував кадри протиракетних маневрів під час свого бойового вильоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, при виході на бойовий курс з відстані близько 45 кілометрів у напрямку літака з російського винищувача була випущена ракета класу "повітря–повітря".

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Пілот майстерно виконав маневри та ухилився від влучання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МіГ-29 знищив будівлю з окупантами на південному напрямку. ВIДЕО

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літак (3101) Повітряні сили (3452) пілот (126)
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Топ коментарі
+22
Ну вот так и получается. Они по нашим самолетам запускают ракеты - а мы по ним не можем((( Летчики конечно герои, сколько надо смелости чтобы понимать что ты ничего не можешь сделать, но все равно лететь и рисковать жизнью.
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24.11.2025 22:21 Відповісти
+21
Рашисти знищують наші міста десятками тисяч КАБів в місяць а ми не можемо дістати їхні літаки. Якщо з цим щось не зробимо то буде біда
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24.11.2025 22:24 Відповісти
+18
В усякому раз один - Петро Порошенко ПРО ЦЕ ДУМАВ !!!
Але ржуще бидлостадо вирішило "сдєлать всєхь вмєсьтє" !
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24.11.2025 23:06 Відповісти
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24.11.2025 22:17 Відповісти
Ну вот так и получается. Они по нашим самолетам запускают ракеты - а мы по ним не можем((( Летчики конечно герои, сколько надо смелости чтобы понимать что ты ничего не можешь сделать, но все равно лететь и рисковать жизнью.
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24.11.2025 22:21 Відповісти
Бо свинособаки виробляють ракети великої дальності, а в нас таких немає.
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24.11.2025 22:26 Відповісти
І що саме БЄГЄМОТОВІЧІ пропонують?
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25.11.2025 00:30 Відповісти
Рашисти знищують наші міста десятками тисяч КАБів в місяць а ми не можемо дістати їхні літаки. Якщо з цим щось не зробимо то буде біда
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24.11.2025 22:24 Відповісти
Чотири президенти за 30 років не думали про безпеку держави, думки такі - набратися самому та друзям роздати , в людям -по губах. Щоб вам було таке , що ви людям поробили.
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24.11.2025 22:34 Відповісти
Президентів було шість. Хто ці два титани, які не їли, не спали, тільки думали про безпеку?
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24.11.2025 23:03 Відповісти
В усякому раз один - Петро Порошенко ПРО ЦЕ ДУМАВ !!!
Але ржуще бидлостадо вирішило "сдєлать всєхь вмєсьтє" !
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24.11.2025 23:06 Відповісти
Та це просто *титанідзе*. Титани аідпочивають.
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25.11.2025 07:25 Відповісти
Перше: хто обирав тих президентів ?
Друге: "люди" виявились такими, що їм і "по губам" - забагато.
Трете: чим ми тоді відрізняємось від московитів, якщо ми чекаємо,
що прийде хороший дядя (президент, чи цар), і зробить нам добре !?
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24.11.2025 23:04 Відповісти
певно нічим, бо обирає "тєлєвізор"
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25.11.2025 09:41 Відповісти
таки маневри на такої висоті та на міг29!!! а не су25...
респект таким пацанам!!!
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25.11.2025 06:08 Відповісти
Оце круть,оце сміливість,оце професійність,оце холоднокровні,зваженість!Слава Україні!
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25.11.2025 12:27 Відповісти
Видое снято судя по ландшафту в серпни або в вересни
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25.11.2025 13:24 Відповісти
 
 