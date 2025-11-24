Украинский пилот МиГ-29 выполнил боевые маневры и уклонился от российской ракеты "воздух-воздух". ВИДЕО
Украинский пилот МиГ-29 снял на видео противоракетные маневры во время своего боевого вылета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, при выходе на боевой курс с расстояния около 45 километров в направлении самолета с российского истребителя была выпущена ракета класса "воздух-воздух".
Пилот мастерски выполнил маневры и уклонился от цели.
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+22 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий24.11.2025 22:21 Ответить Ссылка
+21 ALEX SUROVV #593022
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+18 Володимир Р.
показать весь комментарий24.11.2025 23:06 Ответить Ссылка
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Але ржуще бидлостадо вирішило "сдєлать всєхь вмєсьтє" !
Друге: "люди" виявились такими, що їм і "по губам" - забагато.
Трете: чим ми тоді відрізняємось від московитів, якщо ми чекаємо,
що прийде хороший дядя (президент, чи цар), і зробить нам добре !?
респект таким пацанам!!!