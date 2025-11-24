Украинский пилот МиГ-29 выполнил боевые маневры и уклонился от российской ракеты "воздух-воздух". ВИДЕО

Украинский пилот МиГ-29 снял на видео противоракетные маневры во время своего боевого вылета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при выходе на боевой курс с расстояния около 45 километров в направлении самолета с российского истребителя была выпущена ракета класса "воздух-воздух".

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Пилот мастерски выполнил маневры и уклонился от цели.

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