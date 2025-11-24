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Новости Видео Воздушное пространство Украины
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Украинский пилот МиГ-29 выполнил боевые маневры и уклонился от российской ракеты "воздух-воздух". ВИДЕО

Украинский пилот МиГ-29 снял на видео противоракетные маневры во время своего боевого вылета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при выходе на боевой курс с расстояния около 45 километров в направлении самолета с российского истребителя была выпущена ракета класса "воздух-воздух".

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Пилот мастерски выполнил маневры и уклонился от цели.

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самолет (3721) Воздушные силы (3124) пилот (123)
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Топ комментарии
+22
Ну вот так и получается. Они по нашим самолетам запускают ракеты - а мы по ним не можем((( Летчики конечно герои, сколько надо смелости чтобы понимать что ты ничего не можешь сделать, но все равно лететь и рисковать жизнью.
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24.11.2025 22:21 Ответить
+21
Рашисти знищують наші міста десятками тисяч КАБів в місяць а ми не можемо дістати їхні літаки. Якщо з цим щось не зробимо то буде біда
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24.11.2025 22:24 Ответить
+18
В усякому раз один - Петро Порошенко ПРО ЦЕ ДУМАВ !!!
Але ржуще бидлостадо вирішило "сдєлать всєхь вмєсьтє" !
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24.11.2025 23:06 Ответить
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24.11.2025 22:17 Ответить
Ну вот так и получается. Они по нашим самолетам запускают ракеты - а мы по ним не можем((( Летчики конечно герои, сколько надо смелости чтобы понимать что ты ничего не можешь сделать, но все равно лететь и рисковать жизнью.
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24.11.2025 22:21 Ответить
Бо свинособаки виробляють ракети великої дальності, а в нас таких немає.
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24.11.2025 22:26 Ответить
І що саме БЄГЄМОТОВІЧІ пропонують?
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25.11.2025 00:30 Ответить
Рашисти знищують наші міста десятками тисяч КАБів в місяць а ми не можемо дістати їхні літаки. Якщо з цим щось не зробимо то буде біда
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24.11.2025 22:24 Ответить
Чотири президенти за 30 років не думали про безпеку держави, думки такі - набратися самому та друзям роздати , в людям -по губах. Щоб вам було таке , що ви людям поробили.
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24.11.2025 22:34 Ответить
Президентів було шість. Хто ці два титани, які не їли, не спали, тільки думали про безпеку?
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24.11.2025 23:03 Ответить
В усякому раз один - Петро Порошенко ПРО ЦЕ ДУМАВ !!!
Але ржуще бидлостадо вирішило "сдєлать всєхь вмєсьтє" !
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24.11.2025 23:06 Ответить
Та це просто *титанідзе*. Титани аідпочивають.
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25.11.2025 07:25 Ответить
Перше: хто обирав тих президентів ?
Друге: "люди" виявились такими, що їм і "по губам" - забагато.
Трете: чим ми тоді відрізняємось від московитів, якщо ми чекаємо,
що прийде хороший дядя (президент, чи цар), і зробить нам добре !?
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24.11.2025 23:04 Ответить
певно нічим, бо обирає "тєлєвізор"
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25.11.2025 09:41 Ответить
таки маневри на такої висоті та на міг29!!! а не су25...
респект таким пацанам!!!
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25.11.2025 06:08 Ответить
Оце круть,оце сміливість,оце професійність,оце холоднокровні,зваженість!Слава Україні!
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25.11.2025 12:27 Ответить
Видое снято судя по ландшафту в серпни або в вересни
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25.11.2025 13:24 Ответить
 
 