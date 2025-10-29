МиГ-29 уничтожил здание с оккупантами на южном направлении. ВИДЕО
В сети опубликовали видеозапись, на которой украинские пилоты наносят удар по месту скопления оккупантов на юге.
Пилот МиГ-29МУ1 ракетными пусками уничтожил здание, где находились штурмовые группы захватчиков, сообщает Цензор.НЕТ.
