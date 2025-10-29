РУС
МиГ-29 уничтожил здание с оккупантами на южном направлении. ВИДЕО

В сети опубликовали видеозапись, на которой украинские пилоты наносят удар по месту скопления оккупантов на юге.

Пилот МиГ-29МУ1 ракетными пусками уничтожил здание, где находились штурмовые группы захватчиков, сообщает Цензор.НЕТ.

Автор: 

армия РФ (21099) уничтожение (8298) пилот (97) истребитель (50)
Й утілізувати тепер не потрібно буде той біомусор.
показать весь комментарий
29.10.2025 20:56 Ответить
блискавично.. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
29.10.2025 20:56 Ответить
Дуже гарно, як в кіно!!
показать весь комментарий
29.10.2025 21:28 Ответить
 
 