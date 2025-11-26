УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відео Mirage-2000 в небі України
11 245 22

"Ефективність збиття ракет та дронів – 98%": Повітряні сили показали французький Mirage 2000 в дії. ВIДЕО

У Повітряних силах ЗСУ показали французький винищувач Mirage 2000 під час виконання бойового завдання.

Відео опублікували на Facebook-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Mirage у дії

Пілот, ім’я якого у ПС ЗСУ не називають, розповів, що перед тим, як пройти навчання у Франції та сісти за штурвал Mirage 2000, літав на Су-27. За його словами, він має "дуже гарні" враження щодо цього літака.

"Ефективність збиття ворожих дронів та ракет на цьому літаку становить 98%. Це вражаючі цифри", - наголосив льотчик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Літаки F-16 та Mirage-2000 збили щонайменше 10 ворожих ракет цієї ночі, - Повітряні сили

Військовий зауважив, що Повітряним силам потрібно розвиватися та отримувати ще більше нових літаків, більше нового озброєння, щоби мати змогу протистояти російській навалі.

Інший пілот Давид розповів, що вони постійно змінюють аеродроми, оскільки росіяни намагаються знищити техніку. Водночас ще один льотчик Дмитро зазначив, що один з останніх бойових вилетів проходив в умовах ракетно-дронової атаки.

У відео також показали запуск ракети Magic 2, яка має дальність ураження до 15 км. Вона також дуже ефективно себе показала –– має майже 100% збиття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Є рішення Франції щодо нових Mirage для України, Британія – допомагатиме з ППО

Більше про Mirage 2000-5

Це –– французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління.

Модифікація літака Mirage 2000-5 має більш досконалий радар, новий багатофункціональний обчислювальний блок, який замінив старі головні комп’ютери, та нову інерційну навігаційну систему, що використовує лазери замість механічної системи. Ще одним удосконаленням є інтегрована система контролю та моніторингу.

  • Максимальна дальність польоту літака — 3335 км, а його максимальна швидкість становить 2340 км/год. Такий літак здатен нести на собі 6300 кг корисного вантажу, зокрема ракети SCALP — французьку версію крилатих ракет Storm Shadow.

Також читайте: США тиснуть на Грецію, щоб вона продала Україні частину винищувачів Mirage через механізм PURL, - ЗМІ

Автор: 

Повітряні сили (3458) Mirage (32) винищувач (136)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
👍Слава Повітряним силам ЗСУ і героїчним пілотам!
показати весь коментар
26.11.2025 16:47 Відповісти
+9
Дуже гарна новина, но обличчя авіаційників треба було зовсім забрюлити, а то це дуже бажана ціль для кідарів, а того хлопця з такими колоритними бровами важко не впізнати.
показати весь коментар
26.11.2025 16:33 Відповісти
+8
Гарний літак.
показати весь коментар
26.11.2025 16:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже гарна новина, но обличчя авіаційників треба було зовсім забрюлити, а то це дуже бажана ціль для кідарів, а того хлопця з такими колоритними бровами важко не впізнати.
показати весь коментар
26.11.2025 16:33 Відповісти
у него брови спецом накладные
показати весь коментар
26.11.2025 17:46 Відповісти
Гарний літак.
показати весь коментар
26.11.2025 16:35 Відповісти
Крім літаків, потрібні і стаціонарні захисні споруди по типу залізобетонних конструкцій - і на оперативних аеродромах в тому числі...
показати весь коментар
26.11.2025 16:45 Відповісти
оце перше, що прийшло в голову під час перегляду репортажу !

залізобетонні (шановна Ковальська !) чи сталеві (Ренате Леонідович !) укриття на передових аеродромах для літаків, які коштують кілька десятків міліонів доларів, вкрай необхідні !

.
показати весь коментар
26.11.2025 17:36 Відповісти
👍Слава Повітряним силам ЗСУ і героїчним пілотам!
показати весь коментар
26.11.2025 16:47 Відповісти
Вдачі, Птахи!!!
показати весь коментар
26.11.2025 16:54 Відповісти
А кто ето сделал?
показати весь коментар
26.11.2025 17:14 Відповісти
тоді дивись ЗЄквартал !

хоч поржьош !

.
показати весь коментар
26.11.2025 17:39 Відповісти
Якісь питання до повітряних сил по темі статті маєш?
показати весь коментар
26.11.2025 17:31 Відповісти
Захисні споруди напевно теж міндіч будував.
показати весь коментар
26.11.2025 17:07 Відповісти
Дорогими ракетами може збивати недорогі дрони?
показати весь коментар
26.11.2025 17:15 Відповісти
Верно, это не решение проблемы, тем более, что есть дроны обманки что стоят раз в 30 дешевше самой простой ракеты повитря-повитря
показати весь коментар
26.11.2025 17:29 Відповісти
Недорогі дрони вражають дорогі об'єкти!
показати весь коментар
26.11.2025 17:30 Відповісти
Тобто на 100 000 дронів, у нас є 110 000 ракет? Багата ми країна.
показати весь коментар
27.11.2025 13:04 Відповісти
На мою думку,найкраща ефективність,коли немає руйнувань і .жертв в містах і селищах і коли не сидимо по14 год без світла.
показати весь коментар
26.11.2025 17:24 Відповісти
зателефонуйте ЗЄлєнському !

.
показати весь коментар
26.11.2025 17:41 Відповісти
 
 