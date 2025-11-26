"Ефективність збиття ракет та дронів – 98%": Повітряні сили показали французький Mirage 2000 в дії. ВIДЕО

У Повітряних силах ЗСУ показали французький винищувач Mirage 2000 під час виконання бойового завдання.

Відео опублікували на Facebook-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Mirage у дії

Пілот, ім’я якого у ПС ЗСУ не називають, розповів, що перед тим, як пройти навчання у Франції та сісти за штурвал Mirage 2000, літав на Су-27. За його словами, він має "дуже гарні" враження щодо цього літака.

"Ефективність збиття ворожих дронів та ракет на цьому літаку становить 98%. Це вражаючі цифри", - наголосив льотчик.

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Військовий зауважив, що Повітряним силам потрібно розвиватися та отримувати ще більше нових літаків, більше нового озброєння, щоби мати змогу протистояти російській навалі.

Інший пілот Давид розповів, що вони постійно змінюють аеродроми, оскільки росіяни намагаються знищити техніку. Водночас ще один льотчик Дмитро зазначив, що один з останніх бойових вилетів проходив в умовах ракетно-дронової атаки.

У відео також показали запуск ракети Magic 2, яка має дальність ураження до 15 км. Вона також дуже ефективно себе показала –– має майже 100% збиття.

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Більше про Mirage 2000-5

Це –– французький багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач четвертого покоління.

Модифікація літака Mirage 2000-5 має більш досконалий радар, новий багатофункціональний обчислювальний блок, який замінив старі головні комп’ютери, та нову інерційну навігаційну систему, що використовує лазери замість механічної системи. Ще одним удосконаленням є інтегрована система контролю та моніторингу.

Максимальна дальність польоту літака — 3335 км, а його максимальна швидкість становить 2340 км/год. Такий літак здатен нести на собі 6300 кг корисного вантажу, зокрема ракети SCALP — французьку версію крилатих ракет Storm Shadow.

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