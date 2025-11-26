"Эффективность сбивания ракет и дронов - 98%": Воздушные силы показали французский Mirage 2000 в действии. ВИДЕО

В Воздушных силах ВСУ показали французский истребитель Mirage 2000 во время выполнения боевого задания.

Видео опубликовано на Facebook-странице Командования Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Mirage в действии

Пилот, имя которого в ВС ВСУ не называют, рассказал, что перед тем, как пройти обучение во Франции и сесть за штурвал Mirage 2000, летал на Су-27. По его словам, у него "очень хорошие" впечатления об этом самолете.

"Эффективность сбивания вражеских дронов и ракет на этом самолете составляет 98%. Это впечатляющие цифры", - подчеркнул летчик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самолеты F-16 и Mirage-2000 сбили не менее 10 вражеских ракет этой ночью, - Воздушные силы

Военный отметил, что Воздушным силам нужно развиваться и получать еще больше новых самолетов, больше нового вооружения, чтобы иметь возможность противостоять российскому вторжению.

Другой пилот, Давид, рассказал, что они постоянно меняют аэродромы, поскольку россияне пытаются уничтожить технику. В то же время еще один летчик, Дмитрий, отметил, что один из последних боевых вылетов проходил в условиях ракетно-дроновой атаки.

В видео также показали запуск ракеты Magic 2, которая имеет дальность поражения до 15 км. Она также очень эффективно себя показала –– имеет почти 100% сбитий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Есть решение Франции о новых Mirage для Украины, Великобритания – будет помогать с ПВО

Больше о Mirage 2000-5

Это французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения.

Модификация самолета Mirage 2000-5 имеет более совершенный радар, новый многофункциональный вычислительный блок, который заменил старые главные компьютеры, и новую инерционную навигационную систему, использующую лазеры вместо механической системы. Еще одним усовершенствованием является интегрированная система контроля и мониторинга.

Максимальная дальность полета самолета - 3335 км, а его максимальная скорость составляет 2340 км/ч. Такой самолет способен нести на себе 6300 кг полезного груза, в частности ракеты SCALP - французскую версию крылатых ракет Storm Shadow.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Истребители Mirage 2000 совершили демонстрационный пролет над Черным морем. ФОТОРЕПОРТАЖ