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Новости Видео Mirage-2000 в небе Украины
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"Эффективность сбивания ракет и дронов - 98%": Воздушные силы показали французский Mirage 2000 в действии. ВИДЕО

В Воздушных силах ВСУ показали французский истребитель Mirage 2000 во время выполнения боевого задания.

Видео опубликовано на Facebook-странице Командования Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Mirage в действии

Пилот, имя которого в ВС ВСУ не называют, рассказал, что перед тем, как пройти обучение во Франции и сесть за штурвал Mirage 2000, летал на Су-27. По его словам, у него "очень хорошие" впечатления об этом самолете.

"Эффективность сбивания вражеских дронов и ракет на этом самолете составляет 98%. Это впечатляющие цифры", - подчеркнул летчик.

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Военный отметил, что Воздушным силам нужно развиваться и получать еще больше новых самолетов, больше нового вооружения, чтобы иметь возможность противостоять российскому вторжению.

Другой пилот, Давид, рассказал, что они постоянно меняют аэродромы, поскольку россияне пытаются уничтожить технику. В то же время еще один летчик, Дмитрий, отметил, что один из последних боевых вылетов проходил в условиях ракетно-дроновой атаки.

В видео также показали запуск ракеты Magic 2, которая имеет дальность поражения до 15 км. Она также очень эффективно себя показала –– имеет почти 100% сбитий.

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Больше о Mirage 2000-5

Это французский многоцелевой одномоторный реактивный истребитель четвертого поколения.

Модификация самолета Mirage 2000-5 имеет более совершенный радар, новый многофункциональный вычислительный блок, который заменил старые главные компьютеры, и новую инерционную навигационную систему, использующую лазеры вместо механической системы. Еще одним усовершенствованием является интегрированная система контроля и мониторинга.

  • Максимальная дальность полета самолета - 3335 км, а его максимальная скорость составляет 2340 км/ч. Такой самолет способен нести на себе 6300 кг полезного груза, в частности ракеты SCALP - французскую версию крылатых ракет Storm Shadow.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Истребители Mirage 2000 совершили демонстрационный пролет над Черным морем. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Воздушные силы (3128) Mirage (32) истребитель (133)
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Топ комментарии
+14
👍Слава Повітряним силам ЗСУ і героїчним пілотам!
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26.11.2025 16:47 Ответить
+9
Дуже гарна новина, но обличчя авіаційників треба було зовсім забрюлити, а то це дуже бажана ціль для кідарів, а того хлопця з такими колоритними бровами важко не впізнати.
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26.11.2025 16:33 Ответить
+8
Гарний літак.
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26.11.2025 16:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дуже гарна новина, но обличчя авіаційників треба було зовсім забрюлити, а то це дуже бажана ціль для кідарів, а того хлопця з такими колоритними бровами важко не впізнати.
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26.11.2025 16:33 Ответить
у него брови спецом накладные
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26.11.2025 17:46 Ответить
Гарний літак.
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26.11.2025 16:35 Ответить
Крім літаків, потрібні і стаціонарні захисні споруди по типу залізобетонних конструкцій - і на оперативних аеродромах в тому числі...
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26.11.2025 16:45 Ответить
оце перше, що прийшло в голову під час перегляду репортажу !

залізобетонні (шановна Ковальська !) чи сталеві (Ренате Леонідович !) укриття на передових аеродромах для літаків, які коштують кілька десятків міліонів доларів, вкрай необхідні !

.
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26.11.2025 17:36 Ответить
👍Слава Повітряним силам ЗСУ і героїчним пілотам!
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26.11.2025 16:47 Ответить
Вдачі, Птахи!!!
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26.11.2025 16:54 Ответить
А кто ето сделал?
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26.11.2025 17:14 Ответить
тоді дивись ЗЄквартал !

хоч поржьош !

.
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26.11.2025 17:39 Ответить
Якісь питання до повітряних сил по темі статті маєш?
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26.11.2025 17:31 Ответить
Захисні споруди напевно теж міндіч будував.
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26.11.2025 17:07 Ответить
Дорогими ракетами може збивати недорогі дрони?
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26.11.2025 17:15 Ответить
Верно, это не решение проблемы, тем более, что есть дроны обманки что стоят раз в 30 дешевше самой простой ракеты повитря-повитря
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26.11.2025 17:29 Ответить
Недорогі дрони вражають дорогі об'єкти!
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26.11.2025 17:30 Ответить
Тобто на 100 000 дронів, у нас є 110 000 ракет? Багата ми країна.
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27.11.2025 13:04 Ответить
На мою думку,найкраща ефективність,коли немає руйнувань і .жертв в містах і селищах і коли не сидимо по14 год без світла.
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26.11.2025 17:24 Ответить
зателефонуйте ЗЄлєнському !

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26.11.2025 17:41 Ответить
 
 