Самолеты F-16 и Mirage-2000 сбили не менее 10 вражеских ракет этой ночью, - Воздушные силы

Во время отражения сегодняшнего массированного вражеского удара пилотами F-16 и Mirage-2000 было перехвачено и сбито не менее 10 вражеских крылатых ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Внедряя собственные инновационные подходы к ведению воздушных и противовоздушных боев, украинские экипажи демонстрируют стабильно высокие результаты при отражении атак противника. На счету именно F-16 более 1300 перехваченных воздушных целей!", - говорится в сообщении.

Авиационная поддержка войск

Кроме миссий по противовоздушной обороне, эти самолеты активно применяются для авиационной поддержки войск. Пилоты F-16 поразили более 300 наземных целей, уничтожив сотни единиц вражеской техники, командные пункты, пункты управления БПЛА, склады боеприпасов и логистику врага.

"Пилоты F-16 и наземный авиационный персонал ежесуточно работают в чрезвычайно сложных экстремальных условиях. И единственное, что сейчас на уме у каждого – бесперебойная и своевременная поставка авиационных средств поражения от западных партнеров. Потому что без достаточного количества бомб и ракет F-16 не поможет победить врага!", – добавили в Воздушных силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали энергообъект в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Как сообщалось, враг атаковал ракетами и дронами. Наибольшая угроза была для западных областей. В Бурштыне произошли взрывы.

Была угроза для Львова.

Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.

По последним данным, в Тернополе 19 погибших и 66 раненых.

Читайте также: 3 человека, в том числе двое детей, пострадали в результате удара РФ по Ивано-Франковской области