Самолеты F-16 и Mirage-2000 сбили не менее 10 вражеских ракет этой ночью, - Воздушные силы
Во время отражения сегодняшнего массированного вражеского удара пилотами F-16 и Mirage-2000 было перехвачено и сбито не менее 10 вражеских крылатых ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Внедряя собственные инновационные подходы к ведению воздушных и противовоздушных боев, украинские экипажи демонстрируют стабильно высокие результаты при отражении атак противника. На счету именно F-16 более 1300 перехваченных воздушных целей!", - говорится в сообщении.
Авиационная поддержка войск
Кроме миссий по противовоздушной обороне, эти самолеты активно применяются для авиационной поддержки войск. Пилоты F-16 поразили более 300 наземных целей, уничтожив сотни единиц вражеской техники, командные пункты, пункты управления БПЛА, склады боеприпасов и логистику врага.
"Пилоты F-16 и наземный авиационный персонал ежесуточно работают в чрезвычайно сложных экстремальных условиях. И единственное, что сейчас на уме у каждого – бесперебойная и своевременная поставка авиационных средств поражения от западных партнеров. Потому что без достаточного количества бомб и ракет F-16 не поможет победить врага!", – добавили в Воздушных силах.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, враг атаковал ракетами и дронами. Наибольшая угроза была для западных областей. В Бурштыне произошли взрывы.
- Была угроза для Львова.
- Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажки в Тернополе.
- По последним данным, в Тернополе 19 погибших и 66 раненых.
Подяка, перш за все, пілотам. І партнерам України за надані літаки.