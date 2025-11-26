Украинский пилот истребителя Mirage сбил крылатую ракету Х-101 во время массированной атаки. ВИДЕО

Кадры перехвата российской крылатой ракеты Х-101, которые ранее не публиковались, обнародовали Воздушные Силы ВС Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский пилот на французском истребителе Mirage 2000 сбил одну из крылатых ракет во время одной из массированных атак страны-террориста.

Ранее сообщалось, что украинский пилот МиГ-29 выполнил боевые маневры и уклонился от российской ракеты "воздух-воздух".

