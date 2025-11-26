РУС
Украинский пилот истребителя Mirage сбил крылатую ракету Х-101 во время массированной атаки. ВИДЕО

Кадры перехвата российской крылатой ракеты Х-101, которые ранее не публиковались, обнародовали Воздушные Силы ВС Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский пилот на французском истребителе Mirage 2000 сбил одну из крылатых ракет во время одной из массированных атак страны-террориста.

Ранее сообщалось, что украинский пилот МиГ-29 выполнил боевые маневры и уклонился от российской ракеты "воздух-воздух".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Эффективность сбивания ракет и дронов – 98%": Воздушные силы показали французский Mirage 2000 в действии. ВИДЕО

крылатые ракеты (916) уничтожение (8527) атака (756) воздушное пространство Украины (12) Воздушные силы (2808) пилот (99)
молодець
26.11.2025 21:25 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!
26.11.2025 21:32 Ответить
Маневр правильний! ПУСК! І нафіг в сторону - щоб не потрапити в уламки! Респект!
26.11.2025 21:35 Ответить
Плюс, він атакував крилату ракету згори вниз, що також додатково уберігає від уламків.
26.11.2025 21:53 Ответить
на фоні землі складніше бачити ціль - але і пілот , і літак і його озброєння все це перетворили в перемогу!
Головне - результат!!!
26.11.2025 21:57 Ответить
Он никуда не маневрировал вообще. Ракета сразу после пуска в сторону ушла. Судя по всему у нее очень широкий радиус захвата. Так что не обязательно тупо лететь на цель, это не вторая мировая.
26.11.2025 23:20 Ответить
а, можливо, пуск виконаний на перевантаженні під час віражу...
Пропоную дочекатися пояснень пілота - але після польоту!
26.11.2025 23:23 Ответить
Саме те, що багато хто каже: "партнери" не дають зброю по-справжньому, а лише випробують окремі зразки, мов на полігоні. Отже, в цьому випадку, щодо конкретно Х-101 вони можуть бути цілком спокійні: міражей з пілотами в них більш ніж достатньо, ракет повітря-повітря також, зараз перевірили - це працює.
26.11.2025 21:45 Ответить
Лише би Україна не перетворилася на полігон по випробувань озброєння - краще потім досвідом поділитися!!!
26.11.2025 21:58 Ответить
вже є
26.11.2025 23:07 Ответить
Дуже гарно. Респект. Слава Повітряним Силам України! 💙💛
26.11.2025 22:30 Ответить
 
 