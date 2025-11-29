Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 28 листопада триває російська атака безпілотниками на територію України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Куди рухались ворожі дрони?
БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 19:42.
БпЛА на Сумщині, курс в Новгород-Сіверський район Чернігівщини, - повідомлялося о 20:13.
БпЛА в напрямку м.Харків, - повідомлялося о 20:20.
БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси, - повідомлялося о 20:26.
БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний, - повідомлялося о 20:41.
БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 20:52.
Оновлення
Згодом ПС повідомили:
- БпЛА наближаються до Одеси з Чорного моря
- БпЛА на сході Полтавщини, курс на Полтаву
- БпЛА на Одещині, курс північно-західний
- БпЛА в центрі Полтавщини,курс на Дніпропетровщину
- БпЛА з Сумщини на Чернігівщину
Також повідомлялося:
- БпЛА з Одещини курсом на Вінничину
- БпЛА в напрямку м.Кременчук з півночі
- БпЛА на Сумщині, курс на захід
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курс Броварський район Київщини
- Група БпЛА на сході Херсонщини, курс північно-західний
Оновлення
Згодом ПС повідомили:
- БпЛА в напрямку м.Дніпро з півдня
- БпЛА в Бориспільському районі Київщини, курс м.Київ
- Група БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину
- БпЛА на Київщині, курсом на Бориспіль
- БпЛА на Київ з півдня
- БпЛА на Вінничині, повз Піщанку на захід.
- БпЛА на заході Київщини. курс на Житомирщину.
- Група БпЛА на Сумщині та Полтавщині, курс південно-західний.
- Група БпЛА з Миколаївщини курсом на Кіровоградщину (Новоукраїнський район)
БпЛА на Хмельниччині,напрямок н.п.Сатанів, Летичів, - повідомлялося о 00:17.
Оновлення
БпЛА з Черкащини курсом на Вінничину, - повідомлялося о 00:26.
БпЛА на Київ зі сходу, - повідомлялося о 01:19.
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Ввечері у "чорну пятницю" Росія завдала ракетної атаки "Кинджалами" по місту Старокостянтинів у Хмельницькій області, підтвердили Повітряні сили ЗСУ.
Перед цим по всій Україні оголосили про ракетну небезпеку в зв'язку зі злетом у повітря МіГ-31К.
"Все що пустили - все летить до Старкона", - написав канал "Николаевский Ваньок", телеграм-канал, де за рухом ракет і дронів стежать понад два мільйони українців.
Повітряні сили повідомили про щонайменше дві ракети, які атакували Старокостянтинів чи Старкон, як його скорочено називають.
"Ваньок" пише про щонайменше три балістичні ракети "Кинджали".
Усе через спуфінг - підміну навігаційних сигналів, через яку ракета "вважає", що рухається правильно, хоча насправді постійно відхиляється.
Старокостянтинів, розташований на заході України, має стратегічне значення для оборони та авіації України. Там розташована одна з найбільш обладнаних авіабаз у країні.
Через це Росія регулярно атакує Старокостянтинів усіма можливими засобами ураження - від шахедів до "Кинджалів".
"Майже 460 російських ударів було по Старкону за час цієї війни - місто героїчно витримує".
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замість точно влучити в ціль - РФ влучила у багатоповерхівку Броварів ?