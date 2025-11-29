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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 28 листопада триває російська атака безпілотниками на територію України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Куди рухались ворожі дрони? 

БпЛА з Харківщини курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 19:42.

БпЛА на Сумщині, курс в Новгород-Сіверський район Чернігівщини, - повідомлялося о 20:13.

БпЛА в напрямку м.Харків, - повідомлялося о 20:20.

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси, - повідомлялося о 20:26.

БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-західний, - повідомлялося о 20:41.

БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину, - повідомлялося о 20:52.

Оновлення

Згодом ПС повідомили:

  • БпЛА наближаються до Одеси з Чорного моря
  • БпЛА на сході Полтавщини, курс на Полтаву
  • БпЛА на Одещині, курс північно-західний
  • БпЛА в центрі Полтавщини,курс на Дніпропетровщину
  • БпЛА з Сумщини на Чернігівщину

Також повідомлялося:

  • БпЛА з Одещини курсом на Вінничину
  • БпЛА в напрямку м.Кременчук з півночі
  • БпЛА на Сумщині, курс на захід
  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курс Броварський район Київщини
  • Група БпЛА на сході Херсонщини, курс північно-західний

Оновлення

Згодом ПС повідомили:

  • БпЛА в напрямку м.Дніпро з півдня
  • БпЛА в Бориспільському районі Київщини, курс м.Київ
  • Група БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину
  • БпЛА на Київщині, курсом на Бориспіль
  • БпЛА на Київ з півдня
  • БпЛА на Вінничині, повз Піщанку на захід.
  • БпЛА на заході Київщини. курс на Житомирщину.
  • Група БпЛА на Сумщині та Полтавщині, курс південно-західний.
  • Група БпЛА з Миколаївщини курсом на Кіровоградщину (Новоукраїнський район)

БпЛА на Хмельниччині,напрямок н.п.Сатанів, Летичів, - повідомлялося о 00:17. 

Оновлення

БпЛА з Черкащини курсом на Вінничину, - повідомлялося о 00:26.

БпЛА на Київ зі сходу, - повідомлялося о 01:19. 

Дивіться також: Ворог атакував Україну балістичною ракетою та 72 безпілотниками: ППО знищила 63 БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник БпЛА (5954) атака (1629) Повітряні сили (3462)
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Топ коментарі
+8
Київ ******** стабільно щотижня, всім що є. А на москву хіба що двушки прилітають. Дуже дякуємо
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29.11.2025 01:04 Відповісти
+4
*****! А про те, що на Чернігів цілу "жменю" "Шахедів", сипонули - мовчать? Гриміло з після обіду, аж до "темнадцяти"...
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28.11.2025 22:53 Відповісти
+3
Oстаннім часом українські військові також навчились збивати з маршруту ці ракети - замість точно влучити в ціль, "Кинджали" все частіше падають у порожніх полях.

Усе через спуфінг - підміну навігаційних сигналів, через яку ракета "вважає", що рухається правильно, хоча насправді постійно відхиляється.

Старокостянтинів, розташований на заході України, має стратегічне значення для оборони та авіації України. Там розташована одна з найбільш обладнаних авіабаз у країні.

Через це Росія регулярно атакує Старокостянтинів усіма можливими засобами ураження - від шахедів до "Кинджалів".
"Майже 460 російських ударів було по Старкону за час цієї війни - місто героїчно витримує".
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28.11.2025 22:43 Відповісти
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BBC

Ввечері у "чорну пятницю" Росія завдала ракетної атаки "Кинджалами" по місту Старокостянтинів у Хмельницькій області, підтвердили Повітряні сили ЗСУ.

Перед цим по всій Україні оголосили про ракетну небезпеку в зв'язку зі злетом у повітря МіГ-31К.

"Все що пустили - все летить до Старкона", - написав канал "Николаевский Ваньок", телеграм-канал, де за рухом ракет і дронів стежать понад два мільйони українців.

Повітряні сили повідомили про щонайменше дві ракети, які атакували Старокостянтинів чи Старкон, як його скорочено називають.

"Ваньок" пише про щонайменше три балістичні ракети "Кинджали".
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28.11.2025 22:40 Відповісти
Oстаннім часом українські військові також навчились збивати з маршруту ці ракети - замість точно влучити в ціль, "Кинджали" все частіше падають у порожніх полях.

Усе через спуфінг - підміну навігаційних сигналів, через яку ракета "вважає", що рухається правильно, хоча насправді постійно відхиляється.

Старокостянтинів, розташований на заході України, має стратегічне значення для оборони та авіації України. Там розташована одна з найбільш обладнаних авіабаз у країні.

Через це Росія регулярно атакує Старокостянтинів усіма можливими засобами ураження - від шахедів до "Кинджалів".
"Майже 460 російських ударів було по Старкону за час цієї війни - місто героїчно витримує".
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28.11.2025 22:43 Відповісти
Oстаннім часом українські військові також навчились збивати з маршруту ці ракети - замість точно влучити в ціль, "Кинджали" все частіше падають у порожніх полях.
----------------------------------
замість точно влучити в ціль - РФ влучила у багатоповерхівку Броварів ?
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29.11.2025 05:04 Відповісти
*****! А про те, що на Чернігів цілу "жменю" "Шахедів", сипонули - мовчать? Гриміло з після обіду, аж до "темнадцяти"...
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28.11.2025 22:53 Відповісти
Повітряна наразі в Києві
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28.11.2025 22:59 Відповісти
І продовжується..в мене під будинком літає пара мобільних розрахунків з кулеметами й ще якоюсь хнею. Капець як голосно, але - хоч шлюхедів нечутно..
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29.11.2025 01:05 Відповісти
могли би вже почати випробування фламіндів по Цимбулова. Не так вже і далеко - 180 км від кордону, та і супутніх жертв цивільного населення в разі неточного влучання буде мінімум, щоб потім кацапи не спекулювали на цій темі. Не думаю, що кацапи покинули всі ті капоніри, які вони там побудували, і ту автозлітну полосу довжиною у два з половиною кілометра для запуску шахедів.
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28.11.2025 23:59 Відповісти
Треба підривати москву. Не можете з неба - робіть з середини. 8 тижнів страху і москва капітулює.
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29.11.2025 00:21 Відповісти
Київ ******** стабільно щотижня, всім що є. А на москву хіба що двушки прилітають. Дуже дякуємо
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29.11.2025 01:04 Відповісти
А можна розширено - кому саме ви дякуєте?
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29.11.2025 08:33 Відповісти
 
 