Масована атака РФ на Київ: п’ятеро постраждалих, серед них дитина, пошкоджено будинки (оновлено)

У ніч на суботу, 29 листопада, російські війська запустили на Київ дрони та балістику. Є постраждалі. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки "шахедів"

"Станом на зараз маємо наслідки російської атаки на двох локаціях - в Дарницькому та Шевченківському районах. Серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки. Деталі уточнюємо", - йдеться у повідомленні очільника КМВА Тимура Ткаченка.

Ткаченко закликав мешканців столиці не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Ворог атакує ракетами

О 00:59 ПС повідомили про швидкісну ціль на Київ.

"Ворог вчергове влаштував комбіновану атаку на столицю, працює ППО", - повідомив Ткаченко о 01:00.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про виклики медиків у Шевченківський та Дарницький райони Києва.

Оновлена інформація

О 01:21 Ткаченко повідомив:

"Надходить інформація, що внаслідок атаки в Шевченківському районі травмована дитина. Уточнюємо. Також внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок та автомобілі киян в Соломʼянському районі.

У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку, - повідомив Кличко о 01:23.

Також у Соломʼянському районі горить приватний будинок.

Є виклик медиків іще на одну локацію в цьому районі, - повідомив Кличко о 01:28.

Виклик медиків іще за однією адресою в Шевченківському районі столиці. А також у Святошинський район.

Бригади прямують, - повідомив Кличко о 01:38.

Наразі внаслідок атаки ми маємо інформацію про щонайменше 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста. Це житлова інфраструктура — багатоповерхові будинки та приватний сектор. Є постраждалі, - повідомив Ткаченко о 01:40.

Оновлення

О 01:50 Кличко повідомив:

У Святошинському районі влучання уламків у підʼїзд триповерхового житлового будинку.

У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі.

У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок, палають квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу локалізували.

У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок, сталося загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджені автівки в дворі. Також у Соломʼянському районі уламки впали на дах 17-поверхового будинку. Попередньо, без пожежі. Палає будинок у приватному секторі. Екстрені служби працюють на місцях.

Наразі вже четверо постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці, - повідомив він о 01:54.

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О 02:14 Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атакт вже пʼятеро постраждалих у столиці. Двох із них, зокрема, одну дитину, медики госпіталізували.

Атака дронів

Нагадаємо, що ввечері 28 листопада тривала російська атака безпілотниками на територію України.

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