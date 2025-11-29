Масована атака РФ на Київ: п’ятеро постраждалих, серед них дитина, пошкоджено будинки (оновлено)
У ніч на суботу, 29 листопада, російські війська запустили на Київ дрони та балістику. Є постраждалі. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки "шахедів"
"Станом на зараз маємо наслідки російської атаки на двох локаціях - в Дарницькому та Шевченківському районах. Серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки. Деталі уточнюємо", - йдеться у повідомленні очільника КМВА Тимура Ткаченка.
Ткаченко закликав мешканців столиці не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.
Ворог атакує ракетами
О 00:59 ПС повідомили про швидкісну ціль на Київ.
"Ворог вчергове влаштував комбіновану атаку на столицю, працює ППО", - повідомив Ткаченко о 01:00.
Мер столиці Віталій Кличко повідомив про виклики медиків у Шевченківський та Дарницький райони Києва.
Оновлена інформація
О 01:21 Ткаченко повідомив:
"Надходить інформація, що внаслідок атаки в Шевченківському районі травмована дитина. Уточнюємо. Також внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок та автомобілі киян в Соломʼянському районі.
У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку, - повідомив Кличко о 01:23.
Також у Соломʼянському районі горить приватний будинок.
Є виклик медиків іще на одну локацію в цьому районі, - повідомив Кличко о 01:28.
Виклик медиків іще за однією адресою в Шевченківському районі столиці. А також у Святошинський район.
Бригади прямують, - повідомив Кличко о 01:38.
Наразі внаслідок атаки ми маємо інформацію про щонайменше 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста. Це житлова інфраструктура — багатоповерхові будинки та приватний сектор. Є постраждалі, - повідомив Ткаченко о 01:40.
Оновлення
О 01:50 Кличко повідомив:
- У Святошинському районі влучання уламків у підʼїзд триповерхового житлового будинку.
- У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі.
- У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок, палають квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу локалізували.
- У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок, сталося загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджені автівки в дворі. Також у Соломʼянському районі уламки впали на дах 17-поверхового будинку. Попередньо, без пожежі. Палає будинок у приватному секторі. Екстрені служби працюють на місцях.
Наразі вже четверо постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці, - повідомив він о 01:54.
Оновлення
О 02:14 Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атакт вже пʼятеро постраждалих у столиці. Двох із них, зокрема, одну дитину, медики госпіталізували.
Атака дронів
- Нагадаємо, що ввечері 28 листопада тривала російська атака безпілотниками на територію України.
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Слава Україні!!
З онкологією теж можно деякий час ходити, і навіть бігти.
Тому треба розуміти, що не те що історичні, а навіть екномічні процеси у такій великій по розміру країні як рф, яка має ще і зовнішню підримку, аж ніяк не співмірні з тривалістю свідомого життя людини. Це тільки одноденні гупі тіпа артьомки уявляють собі побудову української державності як "прастиє рєшєнія на стадіонє".
А наслідки будь чого можуть мати довготривалий вплив на життя не тільки ваше, а навіть і на життя ваших онуків. Навіть наслідки того, що хтось https://www.youtube.com/shorts/n9aEMH-Lp6A не там галочку поставив.
Інша країна в кращому випадку перетворюється на аналог Афганістану або Палестини - і тільки якщо місцеве населення здатне плодитись на руїнах.
І перестаньте дивитись усіляку ***** у тєлєграмі, бо від вашої депресії просто тхне свіжелакованими матрьошками. Побережіть своє психологічне здоров'я.
А найцікавіше що це знову лише прогнози на майбутнє в стилі "2-3 тижні", які закінчуються чим - правильно, новими позитивними прогнозами.
На понівечені будинки навіть в тилу і кількість жертв.
На відсутність людей на фронті і бажаючих. І порівняйте з кацапами
МАЛО?
І яке відношення до економічної кризи, яка невідворотньо насувається на глибоко хвору економіку рф, мають ці два наведені вами персонажі, одному з яких давно ставлять прогули на цвинтарі, а про другого взагалі через пару років ніхто не буде пам'ятати??
Понівечені будинки і жертви завжди бувають у будь-якій війні.
І да, у будь якому суспільстві бажаючих воювати завжди менше чим небажаючих. І до речі, расія тут теж не виключення.
Тому я не розумію вашого посилу. Ви пропонуєте капітулювати, і так завуальовано просуваєте тут на форумі капітулянтські наративи?
Про тєлємарафон я знаю тілько з дописів таких коментаторів, як ви.
Дивіться на речі реально, і не треба на інших відзеркалювати ваші розчарування від обіцянок, до яких я не маю жодного відношення.
У совку в 70-ті був тотальний дефіцит практично на все. То хіба не криза?
До 2025 року ЦБР ніколи не продавав своє золото комерційним учасникам ринку, отримуючи його лише через Міністерство фінансів для збільшення резервів. Але оскільки Національний фонд добробуту країни побачив зменшення своїх ліквідних активів з 113,5 мільярда доларів у 2022 році до 51,6 мільярда доларів у 2025 році - а золоті запаси фонду впали на 57% з 405,7 тонн до 173,1 тонни - центральний банк не має іншого виходу, як продавати свої резерви.
Загальні золото-і валютні резерви Росії станом на 14 листопада становили 734,1 мільярда доларів.