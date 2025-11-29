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Новини Атака безпілотників на Київ
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Масована атака РФ на Київ: п’ятеро постраждалих, серед них дитина, пошкоджено будинки (оновлено)

вибухи, дим

У ніч на суботу, 29 листопада, російські війська запустили на Київ дрони та балістику. Є постраждалі. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки "шахедів"

"Станом на зараз маємо наслідки російської атаки на двох локаціях - в Дарницькому та Шевченківському районах. Серед іншого, є пошкодження житлової багатоповерхівки. Деталі уточнюємо", - йдеться у повідомленні очільника КМВА Тимура Ткаченка. 

Ткаченко закликав мешканців столиці не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Ворог атакує ракетами 

О 00:59 ПС повідомили про швидкісну ціль на Київ.

"Ворог вчергове влаштував комбіновану атаку на столицю, працює ППО", - повідомив Ткаченко о 01:00.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про виклики медиків у Шевченківський та Дарницький райони Києва.

Оновлена інформація

О 01:21 Ткаченко повідомив:

"Надходить інформація, що внаслідок атаки в Шевченківському районі травмована дитина. Уточнюємо. Також внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок та автомобілі киян в Соломʼянському районі.

У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку, - повідомив Кличко о 01:23.

Також у Соломʼянському районі горить приватний будинок.
Є виклик медиків іще на одну локацію в цьому районі, - повідомив Кличко о 01:28.

Виклик медиків іще за однією адресою в Шевченківському районі столиці. А також у Святошинський район.
Бригади прямують, - повідомив Кличко о 01:38. 

Наразі внаслідок атаки ми маємо інформацію про щонайменше 6 локацій з пошкодженнями в різних районах міста. Це житлова інфраструктура — багатоповерхові будинки та приватний сектор. Є постраждалі, - повідомив Ткаченко о 01:40. 

Оновлення

О 01:50 Кличко повідомив:

  • У Святошинському районі влучання уламків у підʼїзд триповерхового житлового будинку.
  • У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі.
  • У Шевченківському районі, внаслідок падіння уламків на 14-поверховий будинок, палають квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу локалізували.
  • У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків на 25-поверховий житловий будинок, сталося загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджені автівки в дворі. Також у Соломʼянському районі уламки впали на дах 17-поверхового будинку. Попередньо, без пожежі. Палає будинок у приватному секторі. Екстрені служби працюють на місцях.

Наразі вже четверо постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці, - повідомив він о 01:54. 

Оновлення

 О 02:14 Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атакт вже пʼятеро постраждалих у столиці. Двох із них, зокрема, одну дитину, медики госпіталізували.

Атака дронів

  • Нагадаємо, що ввечері 28 листопада тривала російська атака безпілотниками на територію України.

Читайте також: Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник БпЛА (5954) Київ (20860)
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Топ коментарі
+17
Окупанти *********** самі гадять Українцям та ще і КабМіндічі зеленського, перед своєю смертю!!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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29.11.2025 01:21 Відповісти
+13
Я ці розмови про "криза на наступний рік" читаю вже років з 10 і вона ніяк не настає.
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29.11.2025 01:34 Відповісти
+11
Щось за регулярністю атак на Київ не дуже схоже щоб у кацапів були якісь економічні проблеми, і вони економили дуже недешеву далекобійну зброю.
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29.11.2025 01:24 Відповісти
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Окупанти *********** самі гадять Українцям та ще і КабМіндічі зеленського, перед своєю смертю!!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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29.11.2025 01:21 Відповісти
Єрмак! Міндічь! Хламідія!
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29.11.2025 02:44 Відповісти
Сша наш вічний боржник за будапештський меморандум. А я в Україні, маня
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29.11.2025 05:54 Відповісти
Героям слава!!
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29.11.2025 01:24 Відповісти
Щось за регулярністю атак на Київ не дуже схоже щоб у кацапів були якісь економічні проблеми, і вони економили дуже недешеву далекобійну зброю.
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29.11.2025 01:24 Відповісти
екноміка - штука дуже інерційна, рецессія там тільки почалась, криза неплатежів накриє їх тільки у наступному році.
З онкологією теж можно деякий час ходити, і навіть бігти.
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29.11.2025 01:32 Відповісти
Я ці розмови про "криза на наступний рік" читаю вже років з 10 і вона ніяк не настає.
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29.11.2025 01:34 Відповісти
міньдіч перелогінся
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29.11.2025 05:40 Відповісти
криза вже давно, а конкретні явища в економиці рф будуть проявлятись поступово і у певному порядку (про це більш докладно мають уявлення люди з економічною освітою). У совку кризу у 70-х роках теж майже ніхто не бачив, а вона вже була, і срср вже десяток років жив з цією "онкологією", аж поки вже у 80-х більшість розумних людей побачили всі "метастази" у совєцькій системи, вже на кінцевій "онкологічній" стадії. От саме зараз рф знаходиться на тій стадії срср яка називається "війна в афганістані", і якщо недолугі американці не сциконуть і знов не почнуть рятувати расєю, то це утворення знов частково підрозвалиться в черговий раз. Такі історичні процеси по своїм термінам співмірні із середньою тривалістю людського життя, і якщо ви народились ще у совку, то вам випала за ваше життя рідкісна удача двічі побачити чергову дезінтеграцію найбільшої континентальної імперії.
Тому треба розуміти, що не те що історичні, а навіть екномічні процеси у такій великій по розміру країні як рф, яка має ще і зовнішню підримку, аж ніяк не співмірні з тривалістю свідомого життя людини. Це тільки одноденні гупі тіпа артьомки уявляють собі побудову української державності як "прастиє рєшєнія на стадіонє".
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29.11.2025 03:54 Відповісти
А в цій економічній науці, яка порівнює планову економіку СССР і ринкову російську - не вказано як близько Україна нагадуватиме Афганістан після повномасштабної війни тривалістю в свідоме життя людини?
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29.11.2025 06:05 Відповісти
так, частина окупованої теріторії України вже виглядає гірше Афганістана. Ви просто цього не помітили. І там вже подорослішало покоління, у якого половина свідомого життя точно пройде у тому "афганістані".
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29.11.2025 06:11 Відповісти
Якщо наслідки війни для України помітні вже тут і зараз, в той час як видимі наслідки війни для Росії треба чекати все свідоме життя - то мимоволі згадується прислів'я про худого і товстого, які разом худнуть.
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29.11.2025 06:29 Відповісти
наслідки війни однаково погані для обидвох сторін, як економічні, так і демографічні, але у нас є дві важливі відмінності від рф - ми не дезінтегруємось, бо ми унітарна держава, і ми приречені бути довгий іторичний період фронтіром демократичної Європи, яка буде вимушена заради свого виживання нас підтримувати.
А наслідки будь чого можуть мати довготривалий вплив на життя не тільки ваше, а навіть і на життя ваших онуків. Навіть наслідки того, що хтось https://www.youtube.com/shorts/n9aEMH-Lp6A не там галочку поставив.
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29.11.2025 06:43 Відповісти
Та ні, не однакові. Країна яка багатша, має кращу зброю, більше населення, вищий коефіцієнт народжуваності, є більш привабливою для мігрантів, а головне - веде війну на чужій території, а не на своїй - війну переживає краще. І чим довше йде війна - тим більш помітною стає ця різниця.
Інша країна в кращому випадку перетворюється на аналог Афганістану або Палестини - і тільки якщо місцеве населення здатне плодитись на руїнах.
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29.11.2025 07:09 Відповісти
щодо народжуваності, то вам https://www.youtube.com/watch?v=OsW0O8ZLycU сюди, тут докладно про російську демографію. а про однакові наслідки - так це я ще і помякшив ситуацію по відношення до рф. Чи вас вже наші чиновники почали попереджати про введення навесні продовольчих карток? Чи може в уряді України обговорюють введення влітку відрахувань у ПЦУ десятини з кожного громадянина незалежно від його віросповідання. або навіть якщо він атеіст?
І перестаньте дивитись усіляку ***** у тєлєграмі, бо від вашої депресії просто тхне свіжелакованими матрьошками. Побережіть своє психологічне здоров'я.
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29.11.2025 07:22 Відповісти
Всі вищеперераховані наслідки стагнації російської економіки - це просто дитячі забави у порівнянні з тим, що переживає Україна.
А найцікавіше що це знову лише прогнози на майбутнє в стилі "2-3 тижні", які закінчуються чим - правильно, новими позитивними прогнозами.
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29.11.2025 08:11 Відповісти
я не штатний психолог форуму Цензора, і у нас все ж таки яка-ніяка демократія, тому кожний має право падати у свою безодню депресії, утримувати вас від цього ніхто не повинен, і не буде. Ви маєте повне право слухати арєстовічєй про 2-3 тижні, і використовувати це ще років три як аргумент, бо по цих пір (можливо) не можете змиритись з розчаруванням щодо нездійснення цього недолугого прогнозу. Краще вже читайте статистику ЦНАКПа, там більше правди.
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29.11.2025 08:29 Відповісти
Його депресія аргументована
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29.11.2025 14:55 Відповісти
його депресія підкріплюється виключно споживанням російської пропаганди, бо лінується користуватись першоджерелами - данними Росстату, статистикою ЦМАКПа, публічними виступами роійських чиновників вищого рангу, економістів та власників великого бізнесу у рф. Якщо споживати пропаганду, то можно не тільки загнати себе у депресію, а ще і прихватити з собою ще декількох (теж лінивих) людей для компанії, щоб не так сумно було одному.
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29.11.2025 19:30 Відповісти
Є об'єктивні чинники. Подивіться на мапу діп стейт і порівняйте, що було пів року назад. Подивіться на Трампа і Віткофа. На червоні доріжки перед путіним. На обіс*ну трусливу Європу.
На понівечені будинки навіть в тилу і кількість жертв.
На відсутність людей на фронті і бажаючих. І порівняйте з кацапами

МАЛО?
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29.11.2025 21:00 Відповісти
Подивіться на мапу діпстейт, порахуйте кількість квадратних кілометрів, які були захоплені за рік, і спробуйте підрахувати, скільки десятків років треба буде армії рф, щоб дійти до Дніпра.
І яке відношення до економічної кризи, яка невідворотньо насувається на глибоко хвору економіку рф, мають ці два наведені вами персонажі, одному з яких давно ставлять прогули на цвинтарі, а про другого взагалі через пару років ніхто не буде пам'ятати??
Понівечені будинки і жертви завжди бувають у будь-якій війні.
І да, у будь якому суспільстві бажаючих воювати завжди менше чим небажаючих. І до речі, расія тут теж не виключення.
Тому я не розумію вашого посилу. Ви пропонуєте капітулювати, і так завуальовано просуваєте тут на форумі капітулянтські наративи?
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29.11.2025 23:08 Відповісти
Я не пропоную капіталювати, а вам дивитися менше телемарафон. Необгрунтований оптимізм і "ракети на 1 тиждень" дуже небезпечні
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30.11.2025 14:39 Відповісти
у дискусії мова йшла про економіку рф, а ви почали взагалі жалітись на війну, просуваючи явно капітулянтські натрої.
Про тєлємарафон я знаю тілько з дописів таких коментаторів, як ви.
Дивіться на речі реально, і не треба на інших відзеркалювати ваші розчарування від обіцянок, до яких я не маю жодного відношення.
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30.11.2025 16:53 Відповісти
Urs
У совку в 70-ті був тотальний дефіцит практично на все. То хіба не криза?
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29.11.2025 06:09 Відповісти
читаємо мій кометар вище ще раз повільніше - "У совку кризу у 70-х роках теж майже ніхто не бачив, а вона вже була"
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29.11.2025 06:17 Відповісти
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29.11.2025 09:11 Відповісти
Проси рають всі свої запаси, включаючи золотовалютні і залазять в борги.
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29.11.2025 01:33 Відповісти
Международные резервы больше 700 млрд. Золото - 300 млрд. Фнб ликвидная часть просела аж на 50 млрд....за три года.
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29.11.2025 02:20 Відповісти
Центральний банк Росії змушений продавати золоті резерви, щоб покрити бюджет і підтримати рубль.
До 2025 року ЦБР ніколи не продавав своє золото комерційним учасникам ринку, отримуючи його лише через Міністерство фінансів для збільшення резервів. Але оскільки Національний фонд добробуту країни побачив зменшення своїх ліквідних активів з 113,5 мільярда доларів у 2022 році до 51,6 мільярда доларів у 2025 році - а золоті запаси фонду впали на 57% з 405,7 тонн до 173,1 тонни - центральний банк не має іншого виходу, як продавати свої резерви.
Загальні золото-і валютні резерви Росії станом на 14 листопада становили 734,1 мільярда доларів.
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29.11.2025 04:32 Відповісти
Загальні золото-і валютні резерви Росії - 734,1 млрд длр 🙃
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29.11.2025 04:52 Відповісти
У них на депозитах в банках лежит почти 80 трлн. рублей. Просто они не государственные. Все что ***** нужно, это экспроприировать все это дело в законный способ. Или иными словами типа заморозить. Старый советский трюк, который они могут провернуть в любой момент. Они этого очень не хотят делать, но кто и помешает. На эти деньги можно не один год войну вести, плюс Китай помогает. Так что деньги там есть.
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29.11.2025 02:15 Відповісти
Коли небуде що жерти - болотяне почнуть гавкати..
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29.11.2025 02:37 Відповісти
Уявляю курс ****** після таких мувів 😆
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29.11.2025 02:45 Відповісти
Я чекаю, коли вони почнуть жерти лебеду, бересту..мій дідусь родичів цих тварюк вивозив через Ладогу на полуторці..зараз на тому світі фігіє й проклинає.
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29.11.2025 02:36 Відповісти
 
 