Атака на Киевщину: разрушены многоэтажки, два человека пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью 28 ноября российские войска нанесли удар по Броварскому и Фастовскому районам Киевской области. В Броварах взрыв привел к разрушению 8 и 9 этажей девятиэтажного жилого дома и масштабному пожару.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Два человека получили ранения, один человек доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Из поврежденного дома эвакуированы 52 жителя, среди них - трое детей. На месте развернут Пункт несокрушимости, психологи ГСЧС оказывают поддержку пострадавшим.
В результате удара:
повреждены частные дома и автомобили,
загорелся гаражный кооператив - разрушено или повреждено 20 гаражей, пожар ликвидирован.
Массированная вражеская атака на Киевщину продолжается, сообщил начальник ОВА Николай Калашник. Последствия российского удара фиксируются в пяти районах области.
Повреждение инфраструктуры
В Броварском районе повреждены 6 многоэтажек. В одной из них разрушены перекрытия между 8 и 9 этажом. Из дома эвакуировано 52 человека, среди них - трое детей. На месте развернут пункт несокрушимости для обогрева и помощи пострадавшим и работает штаб по ликвидации последствий. Также повреждены частные дома, более 20 гаражных боксов, автомобили, здание торгового центра.
В Обуховском районе повреждены два частных дома и производство.
Кроме того, частные дома были повреждены в Вышгородском и Бучанском районе.
Обесточен Фастов
В результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов.
Критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотвода, газоснабжения и связи работают. Пункты несокрушимости готовы к работе.
Последствия вражеской атаки
Ночной массированный обстрел
В ночь на 29 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.
Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.
Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне ударили управляемыми авиабомбами.
Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.
