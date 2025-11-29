Атака на Киевщину: разрушены многоэтажки, два человека пострадали (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 28 ноября российские войска нанесли удар по Броварскому и Фастовскому районам Киевской области. В Броварах взрыв привел к разрушению 8 и 9 этажей девятиэтажного жилого дома и масштабному пожару.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Два человека получили ранения, один человек доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Из поврежденного дома эвакуированы 52 жителя, среди них - трое детей. На месте развернут Пункт несокрушимости, психологи ГСЧС оказывают поддержку пострадавшим.

В результате удара:

повреждены частные дома и автомобили,

загорелся гаражный кооператив - разрушено или повреждено 20 гаражей, пожар ликвидирован.

Массированная вражеская атака на Киевщину продолжается, сообщил начальник ОВА Николай Калашник. Последствия российского удара фиксируются в пяти районах области.

Повреждение инфраструктуры

В Броварском районе повреждены 6 многоэтажек. В одной из них разрушены перекрытия между 8 и 9 этажом. Из дома эвакуировано 52 человека, среди них - трое детей. На месте развернут пункт несокрушимости для обогрева и помощи пострадавшим и работает штаб по ликвидации последствий. Также повреждены частные дома, более 20 гаражных боксов, автомобили, здание торгового центра.

В Обуховском районе повреждены два частных дома и производство.

Кроме того, частные дома были повреждены в Вышгородском и Бучанском районе.

Обесточен Фастов

В результате вражеской атаки временно обесточен город Фастов.

Критическая инфраструктура перешла на резервное питание. Системы водоснабжения, водоотвода, газоснабжения и связи работают. Пункты несокрушимости готовы к работе.

Последствия вражеской атаки





















Ночной массированный обстрел

В ночь на 29 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Киеву, Киевской области и Харьковщине.

Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена ​​около 23:00 28 ноября. Уже в полночь в столице прогремели взрывы - зафиксирована атака дронами, впоследствии россияне применили и баллистическое вооружение. В городе работала ПВО.

Около 20:30 в Харькове прогремели первые взрывы - россияне ударили управляемыми авиабомбами.

Под удар попала энергетическая инфраструктура области, из-за чего у бытовых потребителей возможны резкие перепады напряжения.

