Атака РФ на Киевскую область: ранен ребенок, трое пострадавших. Есть повреждения в 4 районах. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг не прекращает террор против мирного населения Киевской области, атакуя жилые дома и объекты энергетики. В результате ночной атаки пострадали четверо жителей области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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Как отмечается, в Белой Церкви ранения получила девушка 2011 года рождения. С диагнозом осколочное ранение поясничного отдела позвоночника, порезами тела и множественными ссадинами госпитализирована в местную больницу.

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Есть пострадавшие

По данным ОВА, в Броварском районе травмированы три человека.

Женщина 63 лет с закрытой раной руки госпитализирована в местную больницу.

Еще одна женщина 69 лет госпитализирована в больницу с резаными ранами плеча, голени и живота.

У мужчины 1989 года рождения осколками изрезано лицо.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Последствия

Также отмечается, что последствия атаки фиксируются в четырех районах области.

В Белоцерковском районе повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили.

В Броварском районе возникли пожары складских помещений и производства. Повреждены 25 частных домов и автомобили.

В Обуховском районе повреждены два частных дома.

В Вышгородском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобиль.











Все оперативные службы работают на местах вражеских атак. Вместе с местными властями и нашими партнерами оказываем необходимую помощь владельцам поврежденного жилья.

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