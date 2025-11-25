Атака РФ на Киевскую область: ранен ребенок, трое пострадавших. Есть повреждения в 4 районах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг не прекращает террор против мирного населения Киевской области, атакуя жилые дома и объекты энергетики. В результате ночной атаки пострадали четверо жителей области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Как отмечается, в Белой Церкви ранения получила девушка 2011 года рождения. С диагнозом осколочное ранение поясничного отдела позвоночника, порезами тела и множественными ссадинами госпитализирована в местную больницу.
Есть пострадавшие
По данным ОВА, в Броварском районе травмированы три человека.
- Женщина 63 лет с закрытой раной руки госпитализирована в местную больницу.
- Еще одна женщина 69 лет госпитализирована в больницу с резаными ранами плеча, голени и живота.
- У мужчины 1989 года рождения осколками изрезано лицо.
Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Последствия
Также отмечается, что последствия атаки фиксируются в четырех районах области.
В Белоцерковском районе повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили.
В Броварском районе возникли пожары складских помещений и производства. Повреждены 25 частных домов и автомобили.
В Обуховском районе повреждены два частных дома.
В Вышгородском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобиль.
Все оперативные службы работают на местах вражеских атак. Вместе с местными властями и нашими партнерами оказываем необходимую помощь владельцам поврежденного жилья.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал о российском ударе по Киевской области. Есть разрушения в Белой Церкви и ранен ребенок.
- Также отмечалось, что войска РФ массированно атаковали Киев. На данный момент в результате атаки врага шесть человек погибли, 12 человек пострадали.
- Экстренные отключения света введены в Киеве и Киевской области.
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