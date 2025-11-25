Атака РФ на Київщину: поранено дитину, троє постраждалих. Є пошкодження в 4 районах. ФОТОрепортаж
Ворог не припиняє терор проти мирного населення Київщини, атакуючи житлові будинки та обʼєкти енергетики. Через нічну атаку постраждало четверо жителів області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Як зазначається, у Білій Церкві пошкодження отримала дівчина 2011 року народження. З діагнозом уламкове поранення поперекового відділу хребта, порізами тіла та множинними саднами госпіталізована до місцевої лікарні.
Є постраждалі
За даними ОВА, у Броварському районі травмовано троє людей.
- Жінка 63 років із закритою раною руки госпіталізована до місцевої лікарні.
- Ще одна жінка 69 років госпіталізована до лікарні із різаними ранами плеча, гомілки та живота.
- У чоловіка 1989 року народження осколками посічене обличчя.
Вся необхідна медична допомога надається.
Наслідки
Також зазначається, що наслідки атаки фіксуються в чотирьох районах області.
В Білоцерківському районі пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі.
У Броварському районі виникли пожежі складських приміщень та виробництва. Пошкоджено 25 приватних будинків та автомобілі.
В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки.
У Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.
Усі оперативні служби працюють на місцях ворожих атак. Разом з місцевою владою та нашими партнерами надаємо необхідну допомогу власникам пошкодженого житла.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про російський удар по Київщині. Є руйнування в Білій Церкві та поранена дитина.
- Також зазначалося, що війська РФ масовано атакували Київ. Наразі чере атаку ворога шестеро загиблих, 12 людей постраждали.
- Екстрені відключення світла запроваджені у Києві та на Київщині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль