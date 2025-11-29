Атака на Київщину: зруйновані багатоповерхівки, дві людини постраждали (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 28 листопада російські війська завдали удару по Броварському та Фастівському районах Київської області. У Броварах вибух спричинив руйнування 8 та 9 поверхів дев’ятиповерхового житлового будинку та масштабну пожежу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Двоє людей дістали поранення, одну людину доставлено в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

Із пошкодженого будинку евакуйовано 52 мешканці, серед них троє дітей. На місці розгорнуто Пункт незламності, психологи ДСНС надають підтримку постраждалим.

Внаслідок удару:

пошкоджено приватні будинки та автомобілі,

загорівся гаражний кооператив - знищено або пошкоджено 20 гаражів, пожежу ліквідовано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ завдала комбінованого удару по Києву: загинула людина, серед 11 постраждалих - дитина. ФОТОрепортаж

Масована ворожа атака на Київщину триває, повідомив начальник ОВА Микола Калашник. Наслідки російського удару наразі фіксуються у п'яти районах області.

Пошкодження інфраструктури

У Броварському районі пошкоджено 6 багатоповерхівок. У одній з них зруйновано перекриття між 8 та 9 поверхом. З будинку евакуйовано 52 людини, серед них троє дітей. На місці розгорнутий пункт незламності для обігріву та допомоги постраждалим та працює штаб з ліквідації наслідків.Також, пошкоджено приватні будинки, понад 20 гаражних боксів, автомобілі, будівля торговельного центру.

У Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та виробництво.

Крім того, приватні будинки пошкоджені у Вишгородському та Бучанському районі.

Знеструмлено Фастів

Унаслідок ворожої атаки тимчасово знеструмлено місто Фастів.

Критична інфраструктура перейшла на резервне живлення. Системи водопостачання, водовідведення, газопостачання та звʼязок працюють. Пункти незламності готові до роботи.

Наслідки ворожої атаки





















Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.

Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Славутич знеструмлено внаслідок ворожого обстрілу об’єкта критичної інфраструктури, - обленерго