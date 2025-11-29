Сибіга про нічний обстріл: Росія продовжує реалізовувати свій "військовий план", що складається з двох пунктів: вбивати і руйнувати

Цієї ночі російська армія випустила десятки крилатих і балістичних ракет та понад 500 дронів по звичайних будинках, енергомережі та критичній інфраструктурі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

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"Складна ніч в Україні, особливо в Києві... Щонайменше 2 людини загинули і два десятки дістали поранення, серед них одна дитина. Поки всі обговорюють пункти мирних планів, Росія продовжує реалізовувати свій "військовий план", що складається з двох пунктів: вбивати і руйнувати", - йдеться в дописі.

Сибіга наголосив, що Путін знову використав Віктора Орбана як спільника у своєму терорі.

"У 2024 році після візиту Орбана до Москви Росія завдала жахливого удару по дитячій лікарні "Охматдіт" в Україні. Цього разу - масовий російський напад на українську столицю одразу після візиту Орбана і порожніх слів про "мир". Путін просто використовує таких політиків як акторів у своєму кривавому спектаклі", - пояснив глава МЗС.

Міжнародна спільнота має зробити війну Путіна нестерпною

Та додав, що Путін хоче за будь-яку ціну продовжити війну. Війну, яку він не може виграти — і яку відмовляється закінчуватися.

"Але міжнародна спільнота має засоби, щоб зробити ці витрати для нього нестерпними. Ми закликаємо до додаткової підтримки оборони та стійкості України, додаткових жорстких санкцій проти Росії та швидкого рішення про повне використання заморожених російських активів.Сила, єдність і тиск на Москву залишаються необхідними для просування мирних зусиль і примушення Росії покласти край війні", - написав Сибіга.

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Нічний масований обстріл

У ніч проти 29 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Києву, Київській області та Харківщині.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили близько 23:00 28 листопада. Уже опівночі в столиці пролунали вибухи - зафіксовано атаку дронами, згодом росіяни застосували і балістичне озброєння. У місті працювала ППО.

Близько 20:30 у Харкові пролунали перші вибухи — росіяни вдарили керованими авіабомбами.Під удар потрапила енергетична інфраструктура області, через що у побутових споживачів можливі різкі перепади напруги.

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