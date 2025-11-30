РУС
Атака РФ на Киев: в двух районах еще есть отключение электроэнергии

Отключение электроэнергии в Киеве

550 000 семей в Киеве снова с электричеством после вчерашней массированной атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, из-за повреждений без электричества остается часть жителей Голосеевского и Соломенского районов.

Аварийно-восстановительные работы должны завершиться до 14:00.

Что предшествовало?

  • Ночью 28 ноября российские захватчики атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате комбинированной атаки зафиксированы повреждения жилых домов.
  • В нескольких районах Киева зафиксированы разрушения и пожары в результате падения обломков сбитых БПЛА.
  • По состоянию на 12:00 сообщалось, что количество пострадавших в столице составило 37 человек.

Автор: 

