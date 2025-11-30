Атака РФ на Киев: в двух районах еще есть отключение электроэнергии

550 000 семей в Киеве снова с электричеством после вчерашней массированной атаки.

Как отмечается, из-за повреждений без электричества остается часть жителей Голосеевского и Соломенского районов.

Аварийно-восстановительные работы должны завершиться до 14:00.

Что предшествовало?

Ночью 28 ноября российские захватчики атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. В результате комбинированной атаки зафиксированы повреждения жилых домов.

В нескольких районах Киева зафиксированы разрушения и пожары в результате падения обломков сбитых БПЛА.

По состоянию на 12:00 сообщалось, что количество пострадавших в столице составило 37 человек.

