Массированный комбинированный удар


Завершены работы по ликвидации последствий удара РФ по Киеву: 2 погибших и 38 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Спасатели завершили работы по разбору конструкций и ликвидации последствий российских ударов по Киеву.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Окончательные данные

Так, по окончательным данным: 2 человека погибли, 38 человек пострадали. Среди пострадавших 1 ребенок.

Также отмечается, что психологи ГСЧС оказали помощь 50 людям.

К ликвидации последствий обстрела в общей сложности было привлечено 360 спасателей и 74 единицы техники.

Смотрите также: Ликвидированы все пожары, вызванные вражеской атакой на Киев, - Клименко. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ночью 28 ноября российские захватчики атаковали Киев беспилотниками ибаллистическими ракетами. В результате комбинированной атаки зафиксированы повреждения жилых домов.
  • В нескольких районах Киева зафиксированы разрушения и пожары в результате падения обломков сбитых БПЛА.
  • По состоянию на 12:00 сообщалось, что количество пострадавших в столице составило 37 человек.

Последствия атаки

Киев (26407) обстрел (30679) Воздушные атаки на Киев (919)
