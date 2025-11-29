Завершены работы по ликвидации последствий удара РФ по Киеву: 2 погибших и 38 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Спасатели завершили работы по разбору конструкций и ликвидации последствий российских ударов по Киеву.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Окончательные данные

Так, по окончательным данным: 2 человека погибли, 38 человек пострадали. Среди пострадавших 1 ребенок.



Также отмечается, что психологи ГСЧС оказали помощь 50 людям.



К ликвидации последствий обстрела в общей сложности было привлечено 360 спасателей и 74 единицы техники.

Что предшествовало?

Ночью 28 ноября российские захватчики атаковали Киев беспилотниками ибаллистическими ракетами. В результате комбинированной атаки зафиксированы повреждения жилых домов.

В нескольких районах Киева зафиксированы разрушения и пожары в результате падения обломков сбитых БПЛА.

По состоянию на 12:00 сообщалось, что количество пострадавших в столице составило 37 человек.

