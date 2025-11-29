Завершены работы по ликвидации последствий удара РФ по Киеву: 2 погибших и 38 пострадавших, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж
Спасатели завершили работы по разбору конструкций и ликвидации последствий российских ударов по Киеву.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Окончательные данные
Так, по окончательным данным: 2 человека погибли, 38 человек пострадали. Среди пострадавших 1 ребенок.
Также отмечается, что психологи ГСЧС оказали помощь 50 людям.
К ликвидации последствий обстрела в общей сложности было привлечено 360 спасателей и 74 единицы техники.
Что предшествовало?
- Ночью 28 ноября российские захватчики атаковали Киев беспилотниками ибаллистическими ракетами. В результате комбинированной атаки зафиксированы повреждения жилых домов.
- В нескольких районах Киева зафиксированы разрушения и пожары в результате падения обломков сбитых БПЛА.
- По состоянию на 12:00 сообщалось, что количество пострадавших в столице составило 37 человек.
Последствия атаки
ПОФІГ хто правий а хто винний - Міндіч, НАБУ, а хоч папа Інокентій 3. ДЕ МАТЬ ВАШУ?
Нас зтирають в порох день за днем. США і ЕС пофіг. США за одно з РФ, а ЕС флегматики під клофеліном. НАМ ТРЕБА ТУТ І ЗАРАЗ РАКЕТИ