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Новини Масований комбінований удар
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Завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ по Києву: 2 загиблих і 38 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили роботи з розбору конструкцій та ліквідації наслідків російських ударів по Києву.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Остаточні дані

Так, за остаточними даними: 2 людей загинуло, 38 осіб постраждало. Серед постраждалих 1 дитина.

Також зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 50 людям.

До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки.

Також дивіться: Ліквідовано всі пожежі, спричинені ворожою атакою на Київ, - Клименко. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Вночі 28 листопада російські загарбники атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок комбінованої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків.
  • У кількох районах Києва зафіксовано руйнування та пожежі внаслідок падіння уламків збитих БпЛА.
  • Станом на 12:00 повідомлялося, що кількість постраждалих у столиці становила 37 осіб.

Наслідки атаки

Завершено роботи з ліквідації наслідків удару в Києві
Завершено роботи з ліквідації наслідків удару в Києві
Завершено роботи з ліквідації наслідків удару в Києві
Завершено роботи з ліквідації наслідків удару в Києві
Завершено роботи з ліквідації наслідків удару в Києві
Завершено роботи з ліквідації наслідків удару в Києві

Автор: 

Київ (20865) обстріл (34445) Повітряні атаки на Київ (1015)
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ДЕ НАШІ РАКЕТИ І БАЛІСТИКА?

ПОФІГ хто правий а хто винний - Міндіч, НАБУ, а хоч папа Інокентій 3. ДЕ МАТЬ ВАШУ?

Нас зтирають в порох день за днем. США і ЕС пофіг. США за одно з РФ, а ЕС флегматики під клофеліном. НАМ ТРЕБА ТУТ І ЗАРАЗ РАКЕТИ
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29.11.2025 19:22 Відповісти
На папері і у відосиках.
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29.11.2025 19:29 Відповісти
А у цей же час, Єрмак, ще гірший покидьок від козака та ******, тінню сидить на Банковій, де ************ числиться зеленський-ухилянт!! Його призначенці, сидять від голів сільради, аж до шмигаля-Свириденко, разом з купою його опаришів, держсекретарів в Секретаріаті КМУ і ЦОВВ і гадять Україні!! Олег Пономарь, чітко все розклав про так звану владу зеленського з 2019 року!!! Вішати треба, вертикаль цю!!!!! Отставка Ермака: переломный момент во внутренней войне Украины ОТ INFINITY Источник: https://www.ponomaroleg.com/otstavka-ermaka-perelomnyj-moment-vo-vnutrennej-vojne-ukrainy/
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29.11.2025 19:25 Відповісти
Дякую всім, хто відновлює інфраструктуру України - електрику, водопостачання, опалення. Ці люди 24/7 вимушені виправляти злочинні косяки влади зелених мародерів.
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30.11.2025 00:17 Відповісти
 
 