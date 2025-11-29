Завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ по Києву: 2 загиблих і 38 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили роботи з розбору конструкцій та ліквідації наслідків російських ударів по Києву.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Остаточні дані

Так, за остаточними даними: 2 людей загинуло, 38 осіб постраждало. Серед постраждалих 1 дитина.



Також зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 50 людям.



До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки.

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Що передувало?

Вночі 28 листопада російські загарбники атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок комбінованої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків.

У кількох районах Києва зафіксовано руйнування та пожежі внаслідок падіння уламків збитих БпЛА.

Станом на 12:00 повідомлялося, що кількість постраждалих у столиці становила 37 осіб.

Наслідки атаки











