Завершено роботи з ліквідації наслідків удару РФ по Києву: 2 загиблих і 38 постраждалих, зокрема дитина. ФОТОрепортаж
Рятувальники завершили роботи з розбору конструкцій та ліквідації наслідків російських ударів по Києву.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Остаточні дані
Так, за остаточними даними: 2 людей загинуло, 38 осіб постраждало. Серед постраждалих 1 дитина.
Також зазначається, що психологи ДСНС надали допомогу 50 людям.
До ліквідації наслідків обстрілу загалом було залучено 360 рятувальників та 74 одиниці техніки.
Що передувало?
- Вночі 28 листопада російські загарбники атакували Київ безпілотниками та балістичними ракетами. Внаслідок комбінованої атаки зафіксовано пошкодження житлових будинків.
- У кількох районах Києва зафіксовано руйнування та пожежі внаслідок падіння уламків збитих БпЛА.
- Станом на 12:00 повідомлялося, що кількість постраждалих у столиці становила 37 осіб.
Наслідки атаки
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПОФІГ хто правий а хто винний - Міндіч, НАБУ, а хоч папа Інокентій 3. ДЕ МАТЬ ВАШУ?
Нас зтирають в порох день за днем. США і ЕС пофіг. США за одно з РФ, а ЕС флегматики під клофеліном. НАМ ТРЕБА ТУТ І ЗАРАЗ РАКЕТИ