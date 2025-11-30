Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумщины: есть перебои со светом и водой
Сегодня, 30 ноября, войска РФ снова прицельно бьют по энергетической инфраструктуре Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
После обстрела есть перебои со светом и водой
Как отмечается, вражеские удары вызвали перебои с электро- и водоснабжением в Сумском районе.
"Агрессор продолжает пытаться лишить людей базовых условий жизни, цинично атакуя гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, к ликвидации последствий привлечены все необходимые службы. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.
Более подробная информация на данный момент отсутствует.
