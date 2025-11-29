Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Києві та 5 областях: знеструмлено понад 600 тис. споживачів, - Міненерго
У ніч з 28 на 29 листопада ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Є масштабні знеструмлення
Як зазначається, внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.
За даними Міненерго, аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.
Застосовуються графіки погодинних відключень
В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якби не він - були б шашлики..
отримали отвєточку, підари?
Вже доба без єрмака майже скінчилась, саме час.
На затягуй паузу, наздоганяй
корабельєрмака