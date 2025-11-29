Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Києві та 5 областях: знеструмлено понад 600 тис. споживачів, - Міненерго

У ніч з 28 на 29 листопада ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Є масштабні знеструмлення

Як зазначається, внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.

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За даними Міненерго, аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Застосовуються графіки погодинних відключень

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

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