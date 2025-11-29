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Новини Удари по енергетиці
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Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Києві та 5 областях: знеструмлено понад 600 тис. споживачів, - Міненерго

Через удари РФ по енергоінфраструктурі пошкоджено об’єкти в низці областей

У ніч з 28 на 29 листопада ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Є масштабні знеструмлення 

Як зазначається, внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у м. Києві, понад 100 000 - у Київській області та майже 8000 тисяч на Харківщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Славутич знеструмлено внаслідок ворожого обстрілу об’єкта критичної інфраструктури, - обленерго

За даними Міненерго, аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Застосовуються графіки погодинних відключень

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Читайте: Окупанти вдарили по критичні інфраструктурі Херсону: можливі перебої з електро- та водопостачанням

Автор: 

Київ (20865) обстріл (34445) енергетика (3848) Міненерго (1700)
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Топ коментарі
+7
Таке буває, коли барани обирають кінченого віслюка президентом замість пустити його на ковбасу.
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29.11.2025 10:24 Відповісти
+5
Ну для чого псувати гарний продукт - ковбаса... таким гівном, яке обрали?
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29.11.2025 10:26 Відповісти
+3
...кожен народ заслуговує на того прЄзидента, якого сам же і обрав... всім, хто голосувавв "не по приколу" палкий привіт...
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29.11.2025 10:46 Відповісти
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Знеструмлено 600тис споживачів. Ну нічого, ми зараз бахнемо рашистам якийсь трансформатор в селі де живе півтори бабки і будемо радіти що відомстили. І саме головне що ми продовжуємо качати нафту по нафтопроводу ''дружба'' щоб гроші з нього регулярно поступали )(уйлу на виробництво ракет і шахедів а також щоб підтримати ************* орбана і інші прорашистські сили в Європі
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29.11.2025 10:22 Відповісти
Таке буває, коли барани обирають кінченого віслюка президентом замість пустити його на ковбасу.
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29.11.2025 10:24 Відповісти
Ну для чого псувати гарний продукт - ковбаса... таким гівном, яке обрали?
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29.11.2025 10:26 Відповісти
...кожен народ заслуговує на того прЄзидента, якого сам же і обрав... всім, хто голосувавв "не по приколу" палкий привіт...
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29.11.2025 10:46 Відповісти
за нього голосували всі, хто був за опзж, шарія, медведчука, регіонали, шустрі комсомольці, бандюки, .. просто рузьге мір..
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29.11.2025 12:40 Відповісти
ві*слюк сидить в кремлі..
якби не він - були б шашлики..
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29.11.2025 12:36 Відповісти
а, зе!гніда "звільнив" дєрьмака!
отримали отвєточку, підари?
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29.11.2025 10:25 Відповісти
"Якщо погрожують, наприклад, столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії", - наголосив Зеленський.
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29.11.2025 10:29 Відповісти
Голосити він спец.
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29.11.2025 10:37 Відповісти
Та хіба ж можно вірити ваЗЕліну?
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29.11.2025 10:37 Відповісти
це ж сарказм на Оманську Гниду
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29.11.2025 10:46 Відповісти
+ "підемо разом".
Вже доба без єрмака майже скінчилась, саме час.
На затягуй паузу, наздоганяй корабель єрмака
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29.11.2025 12:08 Відповісти
Допоки не в'бють рашиського чорта терориста путіна, терор проти цивільного населення продовжуватимется ,ця нациська істота хоче залишити Україну без її населення ,тому позбувайтесь всього що повязує вас з цими злочинцями насамперед язик ворога і так званої "великий русской культури" , культуру варварів всі побачили це знищені сотні міст і сіл ,це свідоме вбивство мирного населення в тому числі дітей ,це знищена інфраструктура. На жаль в нас жодної виховної роботи ні в школах, ні в ЗМІ ,що таке рашизм ?
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29.11.2025 10:36 Відповісти
Тільки хто його вбє? Ті чорти з ОП яки являються відвертими агентами Кремля як Подоляк?
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29.11.2025 10:42 Відповісти
У кацапов еще дохрена ракет, будут кошмарить нас всю зиму! Это вам не мифические ракеты Фламинго и не бесполезные и бесконечные атаки на НПЗ!
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29.11.2025 10:44 Відповісти
Дружно дякуємо за це дружбанам Zе Міндічу, Цукерману, його куму Чернишову тощо ну і Слугам *****, починаю від Арахамвї з Безуглою тощо. Всім хто так наполеглево грабує країну допомогая русне вбивати українців.
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29.11.2025 10:58 Відповісти
Ze с¥ка де блекаут в Москві???
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29.11.2025 14:10 Відповісти
 
 