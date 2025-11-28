Окупанти вдарили по критичні інфраструктурі Херсону: можливі перебої з електро- та водопостачанням

Сьогодні, 28 листопада, російські війська вчергове атакували об'єкти критичної інфраструктури в Херсоні.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає Цензор.НЕТ.

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"Російські окупанти знову завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Внаслідок пошкодження можливі перебої з електро- та водопостачанням у місті", - йдеться в повідомленні.

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Відновлювальні роботи

Зазначається, що фахівці докладають максимальні зусилля для відновлення подачі електроенергії та води. Містян просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський БПЛА атакував один із енергетичних об’єктів на Сумщині, в результаті чого постраждав працівник АТ "Сумиобленерго".