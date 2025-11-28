РФ атакувала енергооб’єкт на Сумщині: госпіталізовано електромонтера, - Міненерго
Сьогодні, 28 листопада, російський БПЛА атакував один із енергетичних об’єктів на Сумщині, в результаті чого постраждав працівник АТ "Сумиобленерго".
Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, бригада енергетиків виконувала роботи, коли територія об’єкта була атакована ворожим дроном.
Електромонтер з обслуговування підстанцій дістав поранення. Наразі йому надається уся необхідна медична допомога.
Що кажуть в ОВА
Своєю чергою начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що сьогодні Росія двічі поцілила в об’єкт критичної інфраструктури у Сумській громаді.
На місці влучання здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль