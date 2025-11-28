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Новини Удари по енергетиці Обстріли Сумщини
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РФ атакувала енергооб’єкт на Сумщині: госпіталізовано електромонтера, - Міненерго

РФ вдарила по енергооб’єкту на Сумщині

Сьогодні, 28 листопада, російський БПЛА атакував один із енергетичних об’єктів на Сумщині, в результаті чого постраждав працівник АТ "Сумиобленерго".

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, бригада енергетиків виконувала роботи, коли територія об’єкта була атакована ворожим дроном.

Електромонтер з обслуговування підстанцій дістав поранення. Наразі йому надається уся необхідна медична допомога.

Також читайте: Доба на Сумщині: поранені цивільні, зруйновані будинки в кількох громадах

Що кажуть в ОВА

Своєю чергою начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що сьогодні Росія двічі поцілила в об’єкт критичної інфраструктури у Сумській громаді.

На місці влучання здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків.

Читайте: Ситуація в енергосистемі: скорочено тривалість відключень, - Міненерго

Автор: 

обстріл (34432) Сумська область (4770) Суми (1116) енергетика (3846) Міненерго (1699) Сумський район (624)
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