РФ атакувала енергооб’єкт на Сумщині: госпіталізовано електромонтера, - Міненерго

Сьогодні, 28 листопада, російський БПЛА атакував один із енергетичних об’єктів на Сумщині, в результаті чого постраждав працівник АТ "Сумиобленерго".

Про це повідомляє Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, бригада енергетиків виконувала роботи, коли територія об’єкта була атакована ворожим дроном.

Електромонтер з обслуговування підстанцій дістав поранення. Наразі йому надається уся необхідна медична допомога.

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Що кажуть в ОВА

Своєю чергою начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що сьогодні Росія двічі поцілила в об’єкт критичної інфраструктури у Сумській громаді.

На місці влучання здійнялася пожежа, триває ліквідація наслідків.

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