РФ атаковала энергообъект в Сумской области: госпитализирован электромонтер, - Минэнерго

Сегодня, 28 ноября, российский БПЛА атаковал один из энергетических объектов в Сумской области, в результате чего пострадал работник АО "Сумыоблэнерго".

Об этом сообщает Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бригада энергетиков выполняла работы, когда территория объекта была атакована вражеским дроном.

Электромонтер по обслуживанию подстанций получил ранения. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также: Сутки в Сумской области: раненые гражданские, разрушенные дома в нескольких общинах

Что говорят в ОГА

В свою очередь начальник Сумской ОГА Олег Григоров сообщил, что сегодня Россия дважды попала в объект критической инфраструктуры в Сумской громаде.

На месте попадания возник пожар, продолжается ликвидация последствий.

Читайте: Ситуация в энергосистеме: сокращена продолжительность отключений, - Минэнерго