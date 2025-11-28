Сутки в Сумской области: ранены гражданские, разрушены дома в нескольких громадах
Утром 28 ноября россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сум. За прошедшие сутки зафиксировано почти 40 атак
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Удар по Сумам
Около 11:00 российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Заречном районе Сум ударным БПЛА. В результате удара тяжело ранен мужчина. Его доставили в больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь. На месте работают экстренные службы, уточняются все последствия атаки.
Пострадавшие в Середино-Будской громаде
В результате вражеских обстрелов в Середино-Будской громаде ранены две женщины в возрасте 44 и 49 лет.
Масштабы российских обстрелов за сутки
С утра 27 до утра 28 ноября 2025 года российские войска осуществили почти 40 обстрелов по 23 населенным пунктам в 11 громадах Сумщины.
Больше всего ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг применял управляемые авиабомбы, РСЗО и FPV-дроны.
Зафиксированы разрушения и повреждения в ряде громад:
-
Краснопольская громада – поврежден объект гражданской инфраструктуры;
-
Середино-Будская громада – повреждены частные домовладения;
-
Шалигинская громада – разрушен жилой дом;
-
Эсманская громада – разрушены жилые дома;
-
Глуховская громада (уточнено) – разрушен двухэтажный жилой дом, поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль