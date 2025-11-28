Доба на Сумщині: поранені цивільні, зруйновані будинки в кількох громадах

Зранку 28 листопада росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Сум. За минулу добу зафіксовано майже 40 атак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Удар по Сумах

Близько 11:00 російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Зарічному районі Сум ударним БпЛА. Внаслідок удару тяжко поранено чоловіка. Його доставили до лікарні, де медики надають усю необхідну допомогу. На місці працюють екстрені служби, уточнюються всі наслідки атаки.

Постраждалі у Середино-Будській громаді

Через ворожі обстріли в Середино-Будській громаді поранено двох жінок віком 44 і 49 років.

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Масштаби російських обстрілів за добу

З ранку 27 до ранку 28 листопада 2025 року російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 11 громадах Сумщини.

Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог застосовував керовані авіабомби, РСЗВ та FPV-дрони.

Зафіксовано руйнування та пошкодження в низці громад:

Краснопільська громада – пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

Середино-Будська громада – пошкоджені приватні домоволодіння;

Шалигинська громада – зруйновано житловий будинок;

Есманська громада – зруйновано житлові будинки;

Глухівська громада (уточнено) – зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

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