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Новини Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: поранені цивільні, зруйновані будинки в кількох громадах

Російські удари по Сумщині: поранені, зруйновані будинки та майже 40 атак за добу

Зранку 28 листопада росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Сум. За минулу добу зафіксовано майже 40 атак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Удар по Сумах

Близько 11:00 російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Зарічному районі Сум ударним БпЛА. Внаслідок удару тяжко поранено чоловіка. Його доставили до лікарні, де медики надають усю необхідну допомогу. На місці працюють екстрені служби, уточнюються всі наслідки атаки.

Постраждалі у Середино-Будській громаді

Через ворожі обстріли в Середино-Будській громаді поранено двох жінок віком 44 і 49 років.

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Масштаби російських обстрілів за добу

З ранку 27 до ранку 28 листопада 2025 року російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 11 громадах Сумщини.

Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог застосовував керовані авіабомби, РСЗВ та FPV-дрони.

Зафіксовано руйнування та пошкодження в низці громад:

  • Краснопільська громада – пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

  • Середино-Будська громада – пошкоджені приватні домоволодіння;

  • Шалигинська громада – зруйновано житловий будинок;

  • Есманська громада – зруйновано житлові будинки;

  • Глухівська громада (уточнено) – зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

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Автор: 

обстріл (34432) Сумська область (4770) Суми (1116) Сумський район (624) Шосткинський район (167)
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