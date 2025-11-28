Доба на Донеччині: поранено 2 людей, пошкоджено 18 будинків. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 28 листопада розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Краматорський район

У Рубцях Лиманської громади зруйновано будинок. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків, адмінбудівлю і 4 автівки. У Дружківці пошкоджено 8 приватних будинків і газогін. У Костянтинівці поранено людину.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 3 будинки.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 192 людини, у тому числі 18 дітей.

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