Доба на Донеччині: поранено 2 людей, пошкоджено 18 будинків. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 28 листопада розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Краматорський район
У Рубцях Лиманської громади зруйновано будинок. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків, адмінбудівлю і 4 автівки. У Дружківці пошкоджено 8 приватних будинків і газогін. У Костянтинівці поранено людину.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки.
Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 192 людини, у тому числі 18 дітей.
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