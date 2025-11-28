Доба на Запоріжжі: окупанти завдали ударів по 20 населених пунктах, пошкоджено будинки. ФОТО

Упродовж доби окупанти завдали 460 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Іван Федоров.

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Деталі ворожого обстрілу

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Веселянці, Григорівці, Новому Полю, Гуляйполю, Залізничному, Тернуватому та Воздвижівці.

227 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кушугум, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Затишшя, Варварівку та Добропілля.

6 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Варварівки та Добропілля.

218 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Затишшя, Солодкого, Варварівки та Добропілля.

Надійшло 44 повідомлення про пошкодження житла, господарчих споруд, техніки та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

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