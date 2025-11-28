Сутки в Запорожской области: оккупанты нанесли удары по 20 населенным пунктам, повреждены дома. ФОТО

В течение суток оккупанты нанесли 460 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Иван Федоров.

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Детали вражеского обстрела

Войска РФ нанесли 9 авиационных ударов по Веселянке, Григоровке, Новому Полю, Гуляйполю, Зализнычному, Терноватому и Воздвижовке.

227 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Кушугум, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Солодкое, Затишье, Варваровку и Доброполье.

6 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Варваровки и Доброполья.

218 артиллерийских ударов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Затишья, Солодкого, Варваровки и Доброполья.

Поступило 44 сообщения о повреждении жилья, хозяйственных построек, техники и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

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