В Херсонской области из-за российских обстрелов 13 человек ранены, повреждены 15 домов

За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали территорию Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Комышаны, Приднепровское, Благовещенское, Приозерное, Белозерка, Станислав, Софиевка, Кизомыс, Днепровское, Томина Балка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Берислав, Чаривное, Новорайск, Урожайное, Нововоронцовка, Новая Каменка, Осокоровка, Миловое, Бургунка, Дудчаны, Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Одрадокаменка, Ольговка, Саблуковка, Тягинка, Червоный Маяк, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Раненые в результате вражеских атак

В результате российской агрессии 13 человек получили ранения.

Повреждения в результате обстрелов

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 15 частных домов. Также оккупанты испортили сотовую вышку, магазин, планетарий, частные гаражи и автомобили.

Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали 4 человека.

