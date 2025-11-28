На Херсонщині через російські обстріли 13 людей поранено, пошкоджено 15 будинків

Минулої доби російські загарбники обстрілювали територію Херсонської області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Придніпровське, Благовіщенське, Приозерне, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Томина Балка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Чарівне, Новорайськ, Урожайне, Нововоронцовка, Нова Кам'янка, Осокорівка, Милове, Бургунка, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Саблуківка, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Поранені внаслідок ворожих атак

Через російську агресію 13 людей дістали поранення.

Пошкодження через обстріли

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, магазин, планетарій, приватні гараж та автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.

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