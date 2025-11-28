Доба на Сумщині: майже 40 обстрілів, поранено двох жінок, зруйновано житлові будинки
Протягом доби, з ранку 27 листопада до ранку 28 листопада 2025 року, російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Григоров.
Наслідки ворожих обстрілів
Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів.
У Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу постраждали дві жінки – 44 і 49 років.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська;
- Юнаківська;
- Хотінська;
- Білопільська;
- Миропільська;
- Краснопільська;
- Шалигинська;
- Есманьська;
- Середино-Будська;
- Новослобідська;
- Великописарівська.
Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ, удари FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння;
- у Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок;
- у Есманській громаді зруйновано житлові будинки;
- Крім того, за уточненими даними, у Глухівській громаді зруйновано двоповерховий житловий будинок та пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 14 людей.
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