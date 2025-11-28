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Новини Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: майже 40 обстрілів, поранено двох жінок, зруйновано житлові будинки

На Сумщині поранено двох людей через обстріли РФ

Протягом доби, з ранку 27 листопада до ранку 28 листопада 2025 року, російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Григоров.

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Наслідки ворожих обстрілів

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів.

У Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу постраждали дві жінки – 44 і 49 років.

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Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська;
  • Юнаківська;
  • Хотінська;
  • Білопільська;
  • Миропільська;
  • Краснопільська;
  • Шалигинська;
  • Есманьська;
  • Середино-Будська;
  • Новослобідська;
  • Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ, удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння;
  • у Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок;
  • у Есманській громаді зруйновано житлові будинки;
  • Крім того, за уточненими даними, у Глухівській громаді зруйновано двоповерховий житловий будинок та пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 14 людей.

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Автор: 

армія рф (21249) обстріл (34432) Сумська область (4770)
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