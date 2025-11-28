Доба на Сумщині: майже 40 обстрілів, поранено двох жінок, зруйновано житлові будинки

Протягом доби, з ранку 27 листопада до ранку 28 листопада 2025 року, російські війська здійснили майже 40 обстрілів по 23 населених пунктах у 11 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Григоров.

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Наслідки ворожих обстрілів

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів.

У Середино-Будській громаді внаслідок ворожого обстрілу постраждали дві жінки – 44 і 49 років.

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Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська;

Юнаківська;

Хотінська;

Білопільська;

Миропільська;

Краснопільська;

Шалигинська;

Есманьська;

Середино-Будська;

Новослобідська;

Великописарівська.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ, удари FPV-дронами по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні домоволодіння;

у Шалигинській громаді зруйновано житловий будинок;

у Есманській громаді зруйновано житлові будинки;

Крім того, за уточненими даними, у Глухівській громаді зруйновано двоповерховий житловий будинок та пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 14 людей.

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