Сутки на Сумщине: почти 40 обстрелов, ранены две женщины, разрушены жилые дома

В Сумской области ранены два человека в результате обстрелов РФ

В течение суток, с утра 27 ноября до утра 28 ноября 2025 года, российские войска осуществили почти 40 обстрелов по 23 населенным пунктам в 11 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Последствия вражеских обстрелов

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавшие среди мирных жителей.

В Середино-Будской громаде в результате вражеского обстрела пострадали две женщины – 44 и 49 лет.

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

  • Сумская;
  • Юнаковская;
  • Хотинская;
  • Белопольская;
  • Миропольская;
  • Краснопольская;
  • Шалигинская;
  • Есманьская;
  • Середино-Будская;
  • Новослободская;
  • Великописаровская.

Враг применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО, удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Середино-Будской громаде повреждены частные домовладения;
  • в Шалигинской громаде разрушен жилой дом;
  • в Эсманской громаде разрушены жилые дома;
  • Кроме того, по уточненным данным, в Глуховской громаде разрушен двухэтажный жилой дом и поврежден объект гражданской инфраструктуры.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 14 человек.

