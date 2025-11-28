Сутки на Сумщине: почти 40 обстрелов, ранены две женщины, разрушены жилые дома
В течение суток, с утра 27 ноября до утра 28 ноября 2025 года, российские войска осуществили почти 40 обстрелов по 23 населенным пунктам в 11 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Последствия вражеских обстрелов
В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавшие среди мирных жителей.
В Середино-Будской громаде в результате вражеского обстрела пострадали две женщины – 44 и 49 лет.
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:
- Сумская;
- Юнаковская;
- Хотинская;
- Белопольская;
- Миропольская;
- Краснопольская;
- Шалигинская;
- Есманьская;
- Середино-Будская;
- Новослободская;
- Великописаровская.
Враг применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО, удары FPV-дронами по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Середино-Будской громаде повреждены частные домовладения;
- в Шалигинской громаде разрушен жилой дом;
- в Эсманской громаде разрушены жилые дома;
- Кроме того, по уточненным данным, в Глуховской громаде разрушен двухэтажный жилой дом и поврежден объект гражданской инфраструктуры.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 14 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль