Сутки на Сумщине: почти 40 обстрелов, ранены две женщины, разрушены жилые дома

В течение суток, с утра 27 ноября до утра 28 ноября 2025 года, российские войска осуществили почти 40 обстрелов по 23 населенным пунктам в 11 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия вражеских обстрелов

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавшие среди мирных жителей.

В Середино-Будской громаде в результате вражеского обстрела пострадали две женщины – 44 и 49 лет.

Читайте также: В Херсонской области из-за российских обстрелов 13 человек ранены, повреждены 15 домов

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

Сумская;

Юнаковская;

Хотинская;

Белопольская;

Миропольская;

Краснопольская;

Шалигинская;

Есманьская;

Середино-Будская;

Новослободская;

Великописаровская.

Враг применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО, удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Середино-Будской громаде повреждены частные домовладения;

в Шалигинской громаде разрушен жилой дом;

в Эсманской громаде разрушены жилые дома;

Кроме того, по уточненным данным, в Глуховской громаде разрушен двухэтажный жилой дом и поврежден объект гражданской инфраструктуры.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 14 человек.

Читайте также: Сутки в Запорожье: оккупанты нанесли удары по 20 населенным пунктам, повреждены дома. ФОТО