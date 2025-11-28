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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки в Донецкой области: ранены 2 человека, повреждены 18 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 28 ноября рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Краматорский район

В Рубцах Лиманской громады разрушен дом. В Славянске ранен человек, повреждены 6 частных домов, админздание и 4 автомобиля. В Дружковке повреждены 8 частных домов и газопровод. В Константиновке ранен человек.

Бахмутский район

В Северске повреждены 3 дома.

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 192 человека, в том числе 18 детей.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

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армия РФ (23031) обстрел (33080) Донецкая область (12432) Бахмутский район (852) Краматорский район (1251)
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