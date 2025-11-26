Окупанти дроном атакували авто в Херсоні: загинули жінка та 6-річна дитина

Ввечері середи, 26 листопада, у Херсоні російські загарбники скинули вибухівку з дрона на автомобіль. Внаслідок ворожої атаки загинули жінка та 6-річна дитина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Загинули жінка та дитина

"У Корабельному районі Херсона російські терористи вбили жінку з дитиною. Близько 19:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку, через що на місці загинула 34-річна херсонка та 6-річна дитина", - повідомив начальник ОВА.

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Поранення дістав чоловік

Також через атаку поранено 50-річного чоловіка. Його доправили до лікарні з контузією, вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями голови, шиї, спини та руки.

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