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Окупанти дроном атакували авто в Херсоні: загинули жінка та 6-річна дитина
Ввечері середи, 26 листопада, у Херсоні російські загарбники скинули вибухівку з дрона на автомобіль. Внаслідок ворожої атаки загинули жінка та 6-річна дитина.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Загинули жінка та дитина
"У Корабельному районі Херсона російські терористи вбили жінку з дитиною. Близько 19:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку, через що на місці загинула 34-річна херсонка та 6-річна дитина", - повідомив начальник ОВА.
Поранення дістав чоловік
Також через атаку поранено 50-річного чоловіка. Його доправили до лікарні з контузією, вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями голови, шиї, спини та руки.
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Царство небесне мамі та дитині🙏🕯💔
Нічого не змінилося на сьогодення(
Будь ти проклятий ******* трамп