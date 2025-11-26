УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Обстріли Херсона
1 876 9

Окупанти дроном атакували авто в Херсоні: загинули жінка та 6-річна дитина

ворожий,дрон

Ввечері середи, 26 листопада, у Херсоні російські загарбники скинули вибухівку з дрона на автомобіль. Внаслідок ворожої атаки загинули жінка та 6-річна дитина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Загинули жінка та дитина

"У Корабельному районі Херсона російські терористи вбили жінку з дитиною. Близько 19:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку, через що на місці загинула 34-річна херсонка та 6-річна дитина", - повідомив начальник ОВА.

Дивіться також: Через російські обстріли пошкоджено дитячий садок у Херсоні та поранено хлопчика у Білозерці. ВIДЕО

Поранення дістав чоловік

Також через атаку поранено 50-річного чоловіка. Його доправили до лікарні з контузією, вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями голови, шиї, спини та руки.

Дивіться також: Окупанти обстріляли Херсон: пошкоджено будинок, в якому жила сім’я переселенців. ВIДЕО

Автор: 

діти (5583) Херсон (3877) жертви (1988) атака (1617) Херсонська область (6711) Херсонський район (906)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПідАри кацапсячі з дітьми та жінками воюють!
показати весь коментар
26.11.2025 21:34 Відповісти
Це вони сафарі називають
показати весь коментар
26.11.2025 22:09 Відповісти
c.уки .
показати весь коментар
26.11.2025 21:43 Відповісти
Кацапи відверто проголошують і втілюють геноцид українців. Дугін нещодавно опублікував чергові "настанови" - вбити всіх бандерівців, вислати в віддалені регіони ********** всіх співчуваючих, а решту методами всіх видів тиску перетворити на покірних виконавців волі *****.
показати весь коментар
26.11.2025 21:53 Відповісти
Гнилозубий бородатий чорт з відмінусованою дочкою здохне так само як і вона.
показати весь коментар
26.11.2025 21:55 Відповісти
Вайна путіна... потвори!
Царство небесне мамі та дитині🙏🕯💔
показати весь коментар
26.11.2025 21:58 Відповісти
Йбнрсня їздила на полювання у блокадне Сараєво , їм видавали снайперські гвинтівки і наводили на ціль.
Нічого не змінилося на сьогодення(
показати весь коментар
26.11.2025 23:00 Відповісти
Бодай ви виздихали кацапські варвари ,ці рашмські істоти не мають права на існування народ виродків.
показати весь коментар
27.11.2025 07:44 Відповісти
А нащо нас захищати ? У нас же немає козерів !?
Будь ти проклятий ******* трамп
показати весь коментар
27.11.2025 09:25 Відповісти
 
 