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Новини Відео Обстріли Херсона
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Окупанти обстріляли Херсон: пошкоджено будинок, в якому жила сім’я переселенців. ВIДЕО

Минулої ночі російські військові знову обстріляли Дніпровський район Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Внаслідок атаки серйозно пошкоджено будинок: вибиті вікна, понівечені стіни, покрівля та кімнати. Постраждали й автівки, що стояли поруч. На щастя, мешканці залишилися неушкодженими.

"Для цієї родини це вже друга оселя, зруйнована росіянами. Перший будинок у Правдиному також постраждав від ворожих обстрілів", - повідомив Прокудін.

"Ще одне підтвердження того, що російські окупанти цілеспрямовано воюють саме з мирним населенням", - зауважив голова Херсонської ОВА.

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армія рф (21218) обстріл (34391) Херсон (3876) Херсонська область (6711) Херсонський район (906)
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Взагалі то Правдине звільнене і там більш менш спокійно. Не пам'ятаю, чи стояли там кацапи, коли Миколаїв брали в облогу, але зараз там вільно. Там де були каци і наші звільняли, там усе практично ціло, ну трохи було заміновано. Там де наші тримали фронт, суки усе в розвал пустили.
Люди оселились в Дніпровському районі Херсона, а це на часі червона зона. На що вони очікували?
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26.11.2025 11:44 Відповісти
В Правдино були кацапські окопи, там шла лінія фронту і воно було окуповане
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26.11.2025 19:36 Відповісти
А що заважало повертатись додому? Чому треба було мешкати в Херсоні, ще й в районі червоної зони?
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26.11.2025 21:04 Відповісти
 
 