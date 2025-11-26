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Окупанти обстріляли Херсон: пошкоджено будинок, в якому жила сім’я переселенців. ВIДЕО
Минулої ночі російські військові знову обстріляли Дніпровський район Херсона.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок атаки серйозно пошкоджено будинок: вибиті вікна, понівечені стіни, покрівля та кімнати. Постраждали й автівки, що стояли поруч. На щастя, мешканці залишилися неушкодженими.
"Для цієї родини це вже друга оселя, зруйнована росіянами. Перший будинок у Правдиному також постраждав від ворожих обстрілів", - повідомив Прокудін.
"Ще одне підтвердження того, що російські окупанти цілеспрямовано воюють саме з мирним населенням", - зауважив голова Херсонської ОВА.
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Люди оселились в Дніпровському районі Херсона, а це на часі червона зона. На що вони очікували?