Через ворожий обстріл Херсонщини 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина
Минулої доби російські загарбники обстрілювали територію Херсонської області з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, атакували безпілотниками різних типів, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Розлив, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Інгулівка, Микільське, Понятівка, Посад-Покровське, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка, Хрещенівка, Милове, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Новорайськ, Червоний Маяк, Новопавлівка, Бургунка, Веселе та місто Херсон.
Поранені внаслідок ворожих атак
Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина. Також Прокудін повідомив, що вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.
Пошкодження через обстріли
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також окупанти понівечили стільникову вежу, будівлю волонтерського штабу, господарчі споруди, магазин, газопроводи та приватний автомобіль.
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