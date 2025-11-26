Через ворожий обстріл Херсонщини 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина

Минулої доби російські загарбники обстрілювали територію Херсонської області з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, атакували безпілотниками різних типів, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Розлив, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Інгулівка, Микільське, Понятівка, Посад-Покровське, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка, Хрещенівка, Милове, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Новорайськ, Червоний Маяк, Новопавлівка, Бургунка, Веселе та місто Херсон.

Поранені внаслідок ворожих атак

Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них - 1 дитина. Також Прокудін повідомив, що вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.

Пошкодження через обстріли

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також окупанти понівечили стільникову вежу, будівлю волонтерського штабу, господарчі споруди, магазин, газопроводи та приватний автомобіль.

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