Доба на Донеччині: поранено 9 людей, пошкоджено 16 будинків та 2 підприємства. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 26 листопада розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено авто. У Миколаївці пошкоджено 2 будинки, у Рай-Олександрівці пошкоджено будинок і лінію електропередач, знищено трактор. У Слов'янську поранено 7 людей. У Краматорську пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 підприємства. У Дружківці пошкоджено 3 будинки і авто. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 2 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 5 будинків. Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 112 людей, у тому числі 10 дітей.
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