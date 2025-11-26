Сутки на Донетчине: ранены 9 человек, повреждены 16 домов и 2 предприятия. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 26 ноября рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Краматорский район

В Лимане поврежден автомобиль. В Николаевке повреждены 2 дома, в Рай-Александровке поврежден дом и линия электропередач, уничтожен трактор. В Славянске ранены 7 человек. В Краматорске повреждены 2 многоэтажки и 2 предприятия. В Дружковке повреждены 3 дома и автомобиль. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 2 частных дома и 2 многоэтажки.

Бахмутский район

В Северске повреждены 5 домов. Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 112 человек, в том числе 10 детей.







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