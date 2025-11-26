В результате вражеского обстрела Херсонщины 7 человек получили ранения, из них - 1 ребенок

За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали территорию Херсонской области из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, атаковали беспилотниками различных типов, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Камышаны, Садовое, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Разлив, Станислав, Александровка, Софиевка, Ингулевка, Никольское, Понятовка, Посад-Покровское, Берислав, Нововоронцовка, Осокоровка, Хрещеновка, Миловое, Дудчаны, Золотая Балка, Михайловка, Украинка, Новорайск, Красный Маяк, Новопавловка, Бургунка, Веселое и город Херсон.

Раненые в результате вражеских атак

В результате российской агрессии 7 человек получили ранения, из них - 1 ребенок. Также Прокудин сообщил, что вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 7 человек.

Повреждения в результате обстрелов

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 21 частный дом. Также оккупанты повредили сотовую вышку, здание волонтерского штаба, хозяйственные постройки, магазин, газопроводы и частный автомобиль.

