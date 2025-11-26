Оккупанты обстреляли Херсон: поврежден дом, в котором жила семья переселенцев. ВИДЕО

Прошлой ночью российские военные снова обстреляли Днепровский район Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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В результате атаки серьезно поврежден дом: выбиты окна, разрушены стены, крыша и комнаты. Пострадали и стоявшие рядом автомобили. К счастью, жители остались невредимы.

"Для этой семьи это уже второй дом, разрушенный россиянами. Первый дом в Правдином также пострадал от вражеских обстрелов", - сообщил Прокудин.

"Еще одно подтверждение того, что российские оккупанты целенаправленно воюют именно с мирным населением", - отметил глава Херсонской ОГА.

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