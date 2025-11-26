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Новости Видео Обстрелы Херсона
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Оккупанты обстреляли Херсон: поврежден дом, в котором жила семья переселенцев. ВИДЕО

Прошлой ночью российские военные снова обстреляли Днепровский район Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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В результате атаки серьезно поврежден дом: выбиты окна, разрушены стены, крыша и комнаты. Пострадали и стоявшие рядом автомобили. К счастью, жители остались невредимы.

"Для этой семьи это уже второй дом, разрушенный россиянами. Первый дом в Правдином также пострадал от вражеских обстрелов", - сообщил Прокудин.

"Еще одно подтверждение того, что российские оккупанты целенаправленно воюют именно с мирным населением", - отметил глава Херсонской ОГА.

Читайте: Из-за вражеского обстрела Херсонской области 7 человек получили ранения, из них - 1 ребенок

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армия РФ (23001) обстрел (33040) Херсон (3328) Херсонская область (5721) Херсонский район (892)
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Взагалі то Правдине звільнене і там більш менш спокійно. Не пам'ятаю, чи стояли там кацапи, коли Миколаїв брали в облогу, але зараз там вільно. Там де були каци і наші звільняли, там усе практично ціло, ну трохи було заміновано. Там де наші тримали фронт, суки усе в розвал пустили.
Люди оселились в Дніпровському районі Херсона, а це на часі червона зона. На що вони очікували?
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26.11.2025 11:44 Ответить
В Правдино були кацапські окопи, там шла лінія фронту і воно було окуповане
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26.11.2025 19:36 Ответить
А що заважало повертатись додому? Чому треба було мешкати в Херсоні, ще й в районі червоної зони?
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26.11.2025 21:04 Ответить
 
 