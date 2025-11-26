1 044 7
Оккупанты дроном атаковали автомобиль в Херсоне: погибла женщина и 6-летний ребенок
Вечером в среду, 26 ноября, в Херсоне российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль. В результате вражеской атаки погибли женщина и 6-летний ребенок.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Погибли женщина и ребенок
"В Корабельном районе Херсона российские террористы убили женщину с ребенком. Около 19:40 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в результате чего на месте погибли 34-летняя херсонка и 6-летний ребенок", - сообщил глава ОВА.
Ранение получил мужчина
Также в результате атаки ранен 50-летний мужчина. Его доставили в больницу с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями головы, шеи, спины и руки.
