Оккупанты дроном атаковали автомобиль в Херсоне: погибла женщина и 6-летний ребенок

Вечером в среду, 26 ноября, в Херсоне российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль. В результате вражеской атаки погибли женщина и 6-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Погибли женщина и ребенок

"В Корабельном районе Херсона российские террористы убили женщину с ребенком. Около 19:40 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в результате чего на месте погибли 34-летняя херсонка и 6-летний ребенок", - сообщил глава ОВА.

Ранение получил мужчина

Также в результате атаки ранен 50-летний мужчина. Его доставили в больницу с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями головы, шеи, спины и руки.

