РУС
Новости Обстрелы Херсона
Оккупанты дроном атаковали автомобиль в Херсоне: погибла женщина и 6-летний ребенок

вражеский, дрон

Вечером в среду, 26 ноября, в Херсоне российские захватчики сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль. В результате вражеской атаки погибли женщина и 6-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Погибли женщина и ребенок

"В Корабельном районе Херсона российские террористы убили женщину с ребенком. Около 19:40 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль, в результате чего на месте погибли 34-летняя херсонка и 6-летний ребенок", - сообщил глава ОВА.

Ранение получил мужчина

Также в результате атаки ранен 50-летний мужчина. Его доставили в больницу с контузией, взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями головы, шеи, спины и руки.

Автор: 

дети (6812) Херсон (3173) жертвы (2218) атака (756) Херсонская область (5403) Херсонский район (695)
Сортировать:
ПідАри кацапсячі з дітьми та жінками воюють!
26.11.2025 21:34 Ответить
Це вони сафарі називають
26.11.2025 22:09 Ответить
c.уки .
26.11.2025 21:43 Ответить
Кацапи відверто проголошують і втілюють геноцид українців. Дугін нещодавно опублікував чергові "настанови" - вбити всіх бандерівців, вислати в віддалені регіони ********** всіх співчуваючих, а решту методами всіх видів тиску перетворити на покірних виконавців волі *****.
26.11.2025 21:53 Ответить
Гнилозубий бородатий чорт з відмінусованою дочкою здохне так само як і вона.
26.11.2025 21:55 Ответить
Вайна путіна... потвори!
Царство небесне мамі та дитині🙏🕯💔
26.11.2025 21:58 Ответить
Йбнрсня їздила на полювання у блокадне Сараєво , їм видавали снайперські гвинтівки і наводили на ціль.
Нічого не змінилося на сьогодення(
26.11.2025 23:00 Ответить
 
 