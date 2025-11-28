РУС
Оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Херсона: возможны перебои с электро- и водоснабжением

РФ нанесла удар по критической инфраструктуре Херсона

Сегодня, 28 ноября, российские войска в очередной раз атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты снова нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. В результате повреждений возможны перебои с электро- и водоснабжением в городе", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Херсонской области из-за российских обстрелов 13 человек ранены, повреждены 15 домов

Восстановительные работы

Отмечается, что специалисты прилагают максимальные усилия для восстановления подачи электроэнергии и воды. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты дроном атаковали авто в Херсоне: погибла женщина и 6-летний ребенок

Напомним, ранее сообщалось, что российский БПЛА атаковал один из энергетических объектов в Сумской области, в результате чего пострадал работник АО "Сумыоблэнерго".

