Оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Херсона: возможны перебои с электро- и водоснабжением

Сегодня, 28 ноября, российские войска в очередной раз атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты снова нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. В результате повреждений возможны перебои с электро- и водоснабжением в городе", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы

Отмечается, что специалисты прилагают максимальные усилия для восстановления подачи электроэнергии и воды. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

