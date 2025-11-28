Оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре Херсона: возможны перебои с электро- и водоснабжением
Сегодня, 28 ноября, российские войска в очередной раз атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты снова нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. В результате повреждений возможны перебои с электро- и водоснабжением в городе", - говорится в сообщении.
Восстановительные работы
Отмечается, что специалисты прилагают максимальные усилия для восстановления подачи электроэнергии и воды. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, ранее сообщалось, что российский БПЛА атаковал один из энергетических объектов в Сумской области, в результате чего пострадал работник АО "Сумыоблэнерго".
