Враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Киеве и 5 областях: обесточены более 600 тыс. потребителей, - Минэнерго

Из-за ударов РФ по энергоинфраструктуре повреждены объекты в ряде областей

В ночь с 28 на 29 ноября враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в городе Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Есть масштабные отключения электроэнергии 

Как отмечается, в результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области.

По данным Минэнерго, аварийно-восстановительные работы уже проводятся там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех абонентов.

Применяются графики почасовых отключений

Во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений. Также в большинстве регионов Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

